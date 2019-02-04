Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

  • 04 февраля 2019, 17:48
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 4 по 17 февраля.

Дата

Время

Дорога

Км, контролируемое направление



04.02.2019

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)

 

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Подъезд к г. Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


Н-4090

11 км.

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


05.02.2019

07.00-20.00

М-8

343 км.

(2 направления)

 

М-10

20 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291км.

(на Минск)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


М-10

83 км.

(2 направления)


 

06.02.2019

07.00-20.00

Н-4090

11 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

Подъезд к г. Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

177 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

07.02.2019

07.00-20.00

г. Гомель,

ул. Барыкина

В районе пер. с ул. Войсковой

(2 направления)

М-10

77 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

М-8

343 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

08.02.2019

07.00-20.00

Н-4090

11 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-5

291 км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

09.02.2019

07.00-20.00

М-10

177 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

М-10

20 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

10.02.2019

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

11.02.2019

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

177 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

Н-4090

11 км.

(2 направления)

12.02.2019

07.00-20.00

М-10

83 км.

(2 направления)

М-8

343 км.

(2 направления)

М-5

291км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

Подъезд к г.Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)

Р-82

124 км.

(2 направления)

13.02.2019

07.00-20.00

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

Н-4090

11 км.

(2 направления)

М-10

77 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

14.02.2019

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

291 км.

(на Минск)

М-8

343 км.

(2 направления)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

М-10

177 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

15.02.2019

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

Н-4090

11км.

(2 направления)

М-10

77 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

16.02.2019

07.00-20.00

М-5

291км.

(на Гомель)

291км.

(на Минск)

М-10

83 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

Н-4090

4 км.

(2 направления)

17.02.2019

07.00-20.00

М-10

177 км.

(2 направления)

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)

М-10

83 км.

(2 направления)

М-10

20 км.

(2 направления)

М-5

250 км.

(на Гомель)

250 км.

(на Минск)




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