«Приехал пить вино». Последнего босса «русской мафии» с Брайтон Бич, уроженца Гомеля по кличке Биба, не пустили в Молдову

  • 04 февраля 2019, 17:42
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Глава «русской мафии» в США Борис Найфельд по прозвищу «Биба» был депортирован из Кишинева в Москву. Как сообщает deschide.md, он с двумя сопровождающими прилетел в Молдову из Москвы и был задержан пограничной службой. 

На вопрос о цели его визита, он ответил: «Приехал пить вино». Все трое провели ночь в нейтральной зоне аэропорта, а утром вылетели в Россию. Личности сопровождавших Найфельда мужчин не раскрываются, но уточняется, что один из них имел гражданство Австрии.

70-летний Борис Найфельд в конце 2017 года вышел после очередного срока заключения на условиях досрочного освобождения в США. Последние годы некогда богатого и влиятельного преступника сильно подкосило материальное положение. Около года назад в интервью американскому изданию Associated Press он рассказал, что хочет вернуться в Россию, так как там его навыки принесут больше пользы. О приезде Бибы в Москву в СМИ не сообщалось.

Уроженец Гомеля (по некоторым данным, работал маляром) эмигрировал в США еще в 1970-х годах. По приезде на Брайтон-Бич Борис Найфельд попал в ближайшее окружение преступного «авторитета», вхожего в «воровскую» среду, Евсея Агрона (Евсей Ленинградский). Последний являлся основателем «русской мафии» в США. Спустя несколько лет он сам возглавил «русскую мафию»: участвовал в переделе рынка наркоторговли, занимался поставками героина из Таиланда, был несколько раз судим в США. 

В 2014 году Борис, выйдя на свободу после очередного срока, растратил нажитое имущество, которое оценивалось в миллионы долларов. Оказавшись в затруднительном положении, уже пожилой Биба решился на сомнительную аферу с вымогательством. Но и здесь его ждал провал. Когда его задержали, он признался, что не может даже оплатить услуги адвоката, поэтому ему предоставили государственного защитника. Он стал сотрудничать со следствием и «сдал» соучастников преступления. За это гособвинитель запросил для пожилого «босса русской мафии» минимальный из возможных сроков заключения. В своем последнем слове в июле 2017 года Биба по-русски попросил прощения за содеянное и сказал, что «хотел бы умереть дома».




crimerussia.com
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