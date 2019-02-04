Премьеру спектакля «Павятовы лекар» по рассказу Франца Кафки готовит Гомельский молодежный театр

В Гомельском городском молодежном театре готовят премьеру спектакля на белорусском языке «Павятовы лекар» по рассказу Франца Кафки «Ein Landarzt», сообщила корреспонденту БелТА директор театра Елена Мостовенко.

Главного героя, сельского доктора, посреди ночи вызывают к болеющему ребенку. Врач сомневается, стоит ли ехать за 10 миль в непогоду к пациенту, который, скорее всего, не так уж и болен. Однако ситуация складывается таким образом, что у лекаря не остается выбора. Практически против своей воли он вынужден оказаться вдали от дома, где с ним происходят события, стать участником которых он совершенно не рассчитывал.

«Ein Landarzt», по мнению многих критиков, — один из несомненных шедевров Франца Кафки, где сюрреалистическая поверхность сюжета переплетается с вопросами, на которые не даются готовые и простые ответы. Автор ставит непростые загадки и дилеммы, с которыми мы все так или иначе встречаемся в жизни. «Где происходит действие — в реальности или мире, где главный герой пытается разобраться с внутренними проблемами? Приблизиться к пониманию происходящего можно будет, погрузившись в атмосферу кафкианского мира, поставив себя на место лирического героя во время спектакля, в котором каждая деталь неслучайна и символична», — поделилась Елена Мостовенко.

Франц Кафка — немецкоязычный писатель, которого называют одной из ключевых фигур литературы XX века. Произведения автора объединяют в себе элементы реализма и фантастического, рассказывают о героях, попавших в неразрешимые, абсурдные обстоятельства, которые на первый взгляд не поддаются логике.

Перевод и драматургическую интерпретацию специально для гомельской постановки выполнила Ирина Герасимович. Режиссер-постановщик спектакля — Юра Диваков, художник — Таня Дивакова. «Эта режиссерско-постановочная группа известна зрителям молодежного театра спектаклем OEDIPUS («Эдип»), ставшим номинантом Национальной театральной премии 2018 года в номинации «Лучший экспериментальный спектакль». Сам же Юра Диваков стал лауреатом в номинации «Лучшая работа режиссера в театре кукол», — напомнила директор театра.

В постановке заняты актеры Дмитрий Попченко, Виктория Поланцевич, Лиза Астрахова, Валерия Лагуто.

Премьерные показы запланированы на 22, 23 марта.