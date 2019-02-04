Вольеры с хищниками, гримерки артистов и площадка под куполом. Большой фоторепортаж из закулисья цирка в эксклюзивном материале «Сильных новостей»!

Перед входом в это здание даже у взрослого человека возникает легкий трепет и предвкушение встречи с любимыми персонажами вживую. Малыши спешат скорее увидеть знакомых животных, которых прежде старательно изучали на ярких картинках в книжках, а в воздухе витает аромат попкорна, сладкой ваты и счастливого детства. Первый звонок, второй, третий... И вот уже буквально через пару минут начнется представление! Бесстрашные воздушные акробаты, смешные клоуны, дрессированные собаки и хищные тигры! Оркестр играет знакомую музыку, в зале раздаются громкие аплодисменты — представление начинается!

Однако каждое новое шоу так или иначе напоминает предыдущее, а вот самое интересное таится не на арене цирка, а там, за кулисами. Журналисты «Сильных новостей» попытались проникнуть за красную занавеску и показать вам все скрытые уголки и помещения любимого многими гомельчанами места.





Мы готовили этот материал на протяжении пяти месяцев, а наш фотокорреспондент даже побывал в клетке с тиграми и сделал несколько эксклюзивных фото! Мы также приняли участие в пресс-конференции и посетили генеральную репетицию нового представления. К сожалению, мы не можем показать вам всего, что нам удалось увидеть — таковы правила цирка. Однако в этом материале собрано все, чего вы никогда не видели и не знали! И, пожалуй, нигде не увидите больше.

Как готовится каждая шоу-программа, что происходит между выступлениями артистов, как содержатся животные и что на арене в дни, когда нет представлений? Все это и многое другое читайте в эксклюзивном репортаже «Сильных новостей»!





Гомельский государственный цирк был открыт 2 декабря 1972 года. Каждый год с сентября по май здесь сменяется пять-шесть программ, а в летнее время в здании идет ремонт и подготовка к новому сезону. Экскурсию по закулисью нам провела Могилевцева Ольга Петровна — главный администратор гомельского цирка.





Начинается подготовка каждой программы со сбора артистов. Генеральный директор Лобович Яков Михайлович постоянно ездит на международные фестивали, отбирает номера и с самыми лучшими договаривается о гонораре, сроках и приезде в Гомель. Далее заключается контракт с артистом, а в цирковую программу добавляются дополнительные номера, которые в итоге образуют единое выступление.

К слову, в гомельском цирке своих артистов нет, кроме балета и оркестра.





Художник-постановщик и режиссер формируют программу заранее, примерно за неделю до премьеры. Сейчас всё шоу «Браво, брависсимо!» построено на выступлениях известного на весь мир клоуна, звезды огромной величины Дэвида Ларибле. И привезти его к нам в город было не так-то просто.





Артисты вместе с животными приезжают заранее. Некоторые — за две недели. Это необходимо для адаптации зверей к новым условиям проживания.

После окончания гомельских гастролей некоторые участники шоу уезжают прямо на следующий день, а труппы с животными покидают город немного позже. Живут все приезжие гости в комфортабельной гостинице в соседнем здании.





Сразу за красными занавесками находится комната инспектора манежа (он же ведущий представления), рядом с ним клоунская. Сейчас там гримерка Дэвида Ларибле — обладателя «Золотого клоуна» международного фестиваля в Монте-Карло. И его антрепризы действительно невероятны! А вот так выглядит типичная гримерка, где выступающие готовятся к выходу к зрителям.





На стене в метре от выхода на арену висит авизо (так называемая доска объявлений) — здесь располагается вся важная информация для артистов, например, что происходит на арене в определенный момент, и все текущие моменты на ближайшие дни. Когда гастролер приходит в цирк, он должен сразу идти сюда и изучать всю представленную информацию.





Табличка «Осторожно, хищники!» выставляется всегда, когда на арене работают опасные животные, например, медведи и тигры. Это делается для того, чтобы посторонние люди не находились во время выступления на этом месте.

Основная сложность программы «Браво, брависсимо!» — наличие большого количества животных, которые во время представления не должны пересекаться друг с другом. Специально для этого между номерами с участием братьев наших меньших выступают акробаты, клоуны, воздушные гимнасты и другие циркачи. Во время смены номеров животных за кулисами запрещено находиться посторонним людям. Зрителю не видно того, что происходит за красной шторкой, но в моменты смены там происходит невероятное движение!





Реквизит для выступлений каждый артист привозит с собой. Тумбы для тигров, приборы для иллюзий и аксессуары для клоуна — все хранится в этих больших коробках.





Вот здесь проходит разминка артистов перед выходом на арену. Это обязательное условие перед началом выступления, иначе можно получить травму.





Сидя в первых рядах создается впечатление, что купол цирка относительно невысокий, но как только поднимаешься на самый верх, где сидит режиссер по свету, становится понятно — высота невероятная! Воздушные гимнасты не всегда работают со страховкой, это их личный выбор — работать без страховочного троса или же с ним. Их героизму можно только позавидовать!









«Цирк — это место, где собираются талантливые люди со всех стран и городов и демонстрируют свое мастерство в разных жанрах. В Гомель часто приезжают из других городов, даже из России. В этом несомненная заслуга директора, который старается формировать такую программу, которая не будет состоять из простых номеров, только то, что действительно может удивить зрителя. Также артисты сами присылают видео номера своих выступлений, чтобы их отобрали для работы в нашем цирке. Некоторые циркачи приезжают к нам повторно, потому что их номера действительно очень красивые и увлекательные», — рассказывает главный администратор Ольга Могилевцева.





Грамотно выстроить порядок номеров — непростая задача. Нам кажется, что каждый циркач идет друг за другом в произвольном порядке, хотя на самом деле это долгая кропотливая работа режиссера и художественного руководителя. Для этого делается генеральный прогон всей программы, потом идет премьера и даже после первого показа некоторые номера могут поменяться. На первом показе могут быть ляпы и несостыковки, это нормально, но уже после нескольких представлений программа «укатывается» и все идет без форс-мажоров.





Вот ради таких кадров журналист «Сильных новостей» залазил к тиграм в клетку!

Кормят животных, по словам работников цирка, очень хорошо. Например, носорог съедает в день примерно 15 кг сена, много фруктов и овощей. Тигров же кормят отборным мясом. Кстати, нынешняя программа в гомельском цирка уникальна — на одной арене собраны лучшие мировые артисты, клоуны, канатоходцы и, конечно же, животные: олени, носорог, тигры, львица, медведи, собаки и даже гуси!





Кстати, носорог очень своенравное животное, с ним очень непросто работать. Заслуженный артист России Сергей Нестеров рассказывает, что в течение пяти лет искал носорога и еще год оформлял документы на вывоз его из Африки. Ветеринаров для животных выписывают самых лучших — из Европы и Африки, каждый год все звери проходят детальное медицинское обследование.





Сергей Нестеров против названия «укротитель тигров». Он называет себя другом и партнером хищников и признается, что у каждой особи свой характер и настроение, их необходимо уважать и любить. Для дрессировщика тигры — это семья, он проводит с ними большую часть своего времени, а отпуск у Сергея бывает всего несколько дней в году. Мужчина признается, что очень скучает по своим подопечным, впрочем, как и они по нему. Это чувствуется!





Большие кошки с удовольствием подставляют Сергей свою мордочку для поцелуев и торопятся обнять своего друга-человека при первой встрече. А иногда бывает такое, что тигры сами напоминают дрессировщику, какой трюк будет следующим: «Они любят выступать! Иногда тигры даже обижаются, что их не взяли на арену. Они привыкли быть все время на виду и не представляют своей жизни без этого», — рассказывает о своей работе Сергей Нестеров.

На вопрос о страхе при работе с такими опасными животными, Сергей отвечает, что не боится только глупец. Когда тигр не в настроении и не хочет делать то, о чем его просят, мужчина пытается отвлечь его на что-то другое, перенаправить внимание в иную сторону. И это работает!





Хочется развеять еще один миф: каждый артист выступает с тем же энтузиазмом и энергией в самом первом выступлении и последнем. Нет такого, что к концу гастролей клоун устает и его номера хуже тех, что были в начале.





В понедельник и вторник у артистов выходной, а уже со среды начинаются репетиции. Каждый день животных выводят на арену, а гимнасты, акробаты и клоуны не перестают поддерживать свое мастерство даже в день, когда нет представления.





Программа «Браво, брависсимо!» продлится до 3 марта, рекомендуем вам ее посетить! Редакция «Сильных новостей» благодарит главного администратора Ольгу Петровну Могилевцеву, заместителя гендиректора Хайкова Александра Ивановича и генерального директора гомельского цирка Лобовича Якова Михайловича за возможность показать закулисье цирка!