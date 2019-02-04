Видеофакт: в прокуратуре Гомельской области сотрудница вырвала книгу жалоб и предложений из рук посетителя

  • 04 февраля 2019, 14:21
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В Гомельской области в прокуратуре мужчина хотел оставить запись в книге жалоб и предложений, однако, как выяснилось, сделать это не так-то просто.

Об инциденте сообщил Telegram-канал 2ch/Двач. Как видно из видео, сперва сотрудница прокуратуры настойчиво советует мужчине присесть и отключить камеру в телефоне, ссылаясь на то, что на съемку должно быть разрешение руководства.

Мужчина же стоял на своем до последнего: он пожелал узнать на основании какого закона ему запрещают снимать.

Впрочем, ответа от так и не дождался. Да и запись сделать также не смог — сотрудница вырвала книгу и ушла.

«Такое чувство, что эти сотрудники во всех странах одинаковые», — пишут в Telegram-канале 2ch/Двач.




gomel.today
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