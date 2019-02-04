Потеряла равновесие и упала под троллейбус. В Гомеле пассажирку зажало дверями, она в реанимации

  • 04 февраля 2019, 14:00
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В минувшую пятницу ранним утром, примерно в 5.50, поездка в троллейбусе плачевно закончилась для пожилой женщины — она оказалась в реанимации.

Тем утром на остановке «Сосновая» во время закрытия дверей зажало 56-летнюю гомельчанку, входившую в салон транспорта. Женщина потеряла равновесие и упала под троллейбус, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Такое падение повлекло за собой серьезные травмы. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение.




gomel.today
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