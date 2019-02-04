Фотофакт: под Гомелем пьяный бесправник на «Кадиллаке» врезался в разделительное ограждение, он в больнице

  • 04 февраля 2019, 13:51
  • 2651
  • 0


В пятницу примерно в 22.30 в Гомельском районе 36-летний водитель влетел в тросовое ограждение, расположенное на разделительной полосе.

По предварительным данным, водитель «Кадиллака» отвлекся, выехал за пределы проезжей части, потерял контроль над управлением и врезался в ограждение.


В результате аварии бесправник получил травмы и госпитализирован.

В УВД также сообщили, что в тот вечер мужчина был пьян.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24709)

Метки: Авто (6329), Происшествия (13878)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров