«Вместе с первого класса!» Как в Гомеле прошел вечер встречи выпускников? Подборка фото из инстаграма

Ежегодно первые выходные февраля — это долгожданные встречи с учителями, одноклассниками и одногруппниками. Еще за месяц до праздника практически все рестораны и кафе города забронированы, а вот саму встречу бывшие одноклассники вспоминают еще очень долгое время. Самые запоминающиеся фото, конечно же, в сеть не попадают.