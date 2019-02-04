«Вместе с первого класса!» Как в Гомеле прошел вечер встречи выпускников? Подборка фото из инстаграма

  • 04 февраля 2019, 11:44
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Ежегодно первые выходные февраля — это долгожданные встречи с учителями, одноклассниками и одногруппниками. Еще за месяц до праздника практически все рестораны и кафе города забронированы, а вот саму встречу бывшие одноклассники вспоминают еще очень долгое время. Самые запоминающиеся фото, конечно же, в сеть не попадают.

«Сильные новости» подготовили подборку самых забавных и теплых фото с учителями и старыми друзьями.




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