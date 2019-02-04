Из дома гомельчанина пропало почти $10 тысяч. Оказалось — дело рук несовершеннолетней знакомой

Несколько дней назад в милицию обратился 27-летний гомельчанин. В последние дни января из его дома пропала крупная сумма: $5500 и 350 тысяч российских рублей.

Версий было несколько, но вспомнив, кто из посторонних бывал в «гостях», подозрение пало на 17-летнюю девушку. И не ошиблись.

Как сообщили в УВД, часть денег девушка спрятала, остальное успела потратить на дорогостоящие покупки.

Возбуждено уголовное дело. За кражу гомельчанке грозит до 7 лет с конфискацией.