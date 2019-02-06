В Беларуси действует новая региональная сеть LADA

Ардера, новый импортёр LADA в Беларуси, постоянно расширяет сеть своих автоцентров. Так, с 15 января в стране действует новая региональная сеть LADA, полностью соответствующая всем корпоративным стандартам производителя. Эти автоцентры также теперь представляют интересы ПАО ''АВТОВАЗ'' как официальные дилеры.

Единственный официальный автоцентр LADA в Гомеле действует на проспекте Космонавтов, 116. Прочие организации в регионе не являются официальными представителями завода, и не уполномочены на ведение продаж и сервисного обслуживания автомобилей LADA. Важно знать, что обслуживание новых автомобилей LADA вне официальных центров ведет к снятию таких автомобилей с гарантии.

В Минске новый импортёр LADA имеет два автоцентра, по адресу ул. Машиностроителей, 9 и Независимости, 169. В других регионах Беларуси официальные автоцентры LADA расположены по следующим адресам:

г. Брест, пр-т Партизанский, 34

г. Витебск, ул. Гагарина, 169

г. Гродно, ул. Белуша, 61

г. Могилев, пр-т Шмидта, 1а

г. Пинск, ул. Новоселов, 64/1

г. Полоцк, ул. Петруся Бровки, 61

Список официальных дилеров LADA также представлен на сайте LADA.by

Новый автоцентр LADA в Гомеле предлагает широкий выбор авто в наличии и принципиально новый для марки формат продаж и обслуживания. Оцените новые стандарты LADA здесь:

г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 33−30−30, (+375 44) 733−30−30

LADA.by