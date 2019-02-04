Фотофакт: на пр. Победы глыба льда разбила стеклянный козырек, на ул. Кирова из-за узкого тротуара сохраняется опасная ситуация

В последние дни ходить вблизи домов небезопасно: в любой момент с крыши может сорваться глыба льда и хорошо, если поблизости не окажется людей.

Впрочем, рабочие стараются успеть и не допустить трагедии. Так, например, в воскресенье, несмотря на выходной день, вовсю кипела работа: на пр-те Победы и Кирова сбивали сосульки и наледь с крыш, сообщает «ЧП Гомель». Однако следует отметить, что приехали они на место неслучайно. Несколькими часами ранее на пр-те Победы глыба льда упала на стеклянный козырек бургерной.













Опасная ситуация все равно сохраняется. Особенно остро это ощущают гомельчане на улице Кирова. На перекрестках с кольцами пешеходные дорожки сужаются, раcстояние от угла дома до забора меньше двух метров. Обойти опасный участок никак нельзя, а ведь именно там сверху свисают внушительных размеров сосульки.