Снегопады и до −5°С. Погода в Гомеле на неделю

  • 04 февраля 2019, 09:11
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Февраль наступил, однако морозить гомельчан в его планы пока не входит. В течение ближайшей недели столбик термометра не опустится ниже −5°С.

Сегодня синоптики прогнозируют до +3°С, но с завтрашнего дня немного похолодает. Несмотря на то, что по ночам на градуснике будет −5°С, днем по-прежнему будет тепло — около нуля.

В среду метеорологи обещают сильный мокрый снег, в четверг он возьмет паузу, но лишь для того, чтобы с новой силой вернуться к концу рабочей недели.




gomel.today
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Места: Гомель (24698)

Метки: Погода (1964), Главное (6759)

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