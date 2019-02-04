Снегопады и до −5°С. Погода в Гомеле на неделю

Февраль наступил, однако морозить гомельчан в его планы пока не входит. В течение ближайшей недели столбик термометра не опустится ниже −5°С.

Сегодня синоптики прогнозируют до +3°С, но с завтрашнего дня немного похолодает. Несмотря на то, что по ночам на градуснике будет −5°С, днем по-прежнему будет тепло — около нуля.

В среду метеорологи обещают сильный мокрый снег, в четверг он возьмет паузу, но лишь для того, чтобы с новой силой вернуться к концу рабочей недели.