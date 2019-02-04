Молния от Mogo теперь и в Гомеле! Лизинг б/у авто любой марки, модели и года выпуска со специальной скидкой до 28 февраля!

Компания Mogo предоставляет лизинг на авто с пробегом любой марки, модели и года выпуска на срок до семи лет. Офисы компании открыты в Минск и Гродно, а в январе новый офис открылся и в Гомеле по адресу ул. Трудовая, 4. До 28 февраля 2019 года действует специальное предложение для клиентов из Гомеля— скидка 2% по договору лизинга.

Как работает автолизинг от Mogo? Вы выбираете любой подержанный автомобиль на любом автопортале или авторынке страны, например, VW Passat B5 2003 года. В каталоге он стоит в районе 10-11 тыс. BYN. Однако на руках у вас менее 2 тыс. BYN. Что делать? Банки предлагают финансирование преимущественно на новые авто или на б/у модели не старше трех-пяти лет, что не попадает в ваш ценовой диапазон.

В этом случае вы можете обратиться в автолизинговую компанию: Mogo приобретет это авто и сдаст его вам в длительную аренду с правом выкупа по окончании платежей.

Mogo оформит выбранную модель в лизинг в течение одного дня. В отличие от банков (и большинства других лизинговых компаний) в Mogo нет ограничений по возрасту авто. Вы говорите, какая машина вам нужна, а Mogo финансирует ее покупку за один день.





Дополнительные преимущества работы с Mogo:

Подходит любое авто стоимостью от 1,5 тыс. белорусских рублей; Рассматриваются заявки клиентов с любым уровнем доходов и любой кредитной историей;

Для оформления потребуется только паспорт — это поможет сэкономить время;

Справка о доходах — не требуется;

Оформление происходит за один визит в офис и занимает не более двух часов;

Если вы не хотите идти в офис, то подайте заявку онлайн — предварительное одобрение вы получите по телефону;

КАСКО не обязателен — так вы сэкономите деньги.

Кроме того, вы можете самостоятельно подобрать удобный срок финансирования — от года до семи лет, и удобный размер ежемесячного платежа —от 52 рублей в месяц. Аванс — от 15 %, валюта лизинга — белорусский рубль.

Рассчитать сумму лизинга и размер ежемесячного платежа можно здесь.

Специальное предложение

При оформлении лизинга до 28 февраля 2019 года по промокоду «GM19» вы получите скидку 2% по своему договору. Cообщите промокод специалисту при подаче заявки.

Узнать больше можно у специалистов Mogo по телефону +375 (17) 388-28-66 либо по почте info@mogo.by. Мы также есть в Facebook.

Ждем вас в центрах обслуживания Mogo

Гомель

ул. Трудовая, д.4, +375 29 344 74 22

Минск

ул.Тимирязева, 114-8 (ТЦ Автоград), пав. 3203

ул.Мстиславца, д.24, оф.172

пр-т Дзержинского, д.11, оф. 848

Гродно

ул. Антонова, д.4а, оф.8, 230025

Режим работы: с 09:00 до 18:00, ежедневно кроме воскресенья

Тел: +375 (17) 388-28-66

Тел: +375 (17) 388-28-44

www.mogo.by