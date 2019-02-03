«Игрушки полетят на лед». В Гомеле пройдет благотворительная акция «Игрушкопад»

Хоккейный клуб «Гомель» и волонтёры ОАО «Гомсельмаш» «Открытые Сердца» приглашают всех желающих на благотворительную акцию «Игрушкопад». Акция пройдёт 16 февраля в 13.00 во время хоккейного матча «Гомель» — «U20» в рамках проходящего открытого Чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди команд экстралиги.

Каждый желающий может принести с собой на игру неограниченное количество мягких игрушек — маленьких и больших. После финальной сирены, по команде диктора, все принесённые игрушки полетят на лёд. Приходите всей семьёй, с друзьями. В холле второго этажа Ледового дворца будет организована анимационная программа с играми и сюрпризами. «Вместе мы сможем создать незабываемую атмосферу праздника, подарить друг другу эмоции, которые заставляют наши сердца биться чаще, ведь все мы разные, но каждый из нас способен на маленькое чудо», — говорят организаторы.

Все собранные от акции игрушки будут переданы в социальные учреждения города.