Гомельские врачи назвали 10 лучших продуктов против стресса

Стресс заставляет нас жевать чипсы, покупать печенье и конфетки, что непременно увеличивает жировые отложения. Но существуют продукты, которые противостоят стрессу и улучшают настроения без вреда для фигуры! Десятку лучших естественных средств, стимулирующих выработку антистрессовых факторов, называет врач-эпидемиолог отделения надзора за организациями здравоохранения Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Елена Власова.

1. Ягоды: малина, клубника, ежевика и черника — это оптимальный, наполненный клетчаткой и витаминами десерт и перекус с низким содержанием калорий. Антиоксиданты в них помогают предотвратить старение, вызываемое хроническим стрессом. Ягоды сдерживают резкие скачки сахара в крови, уменьшая тягу к сладкому в перерывах между приемами пищи. В отличие от других более сладких фруктов они не вызывают брожение в желудке, а наоборот — нормализуют пищеварение.

2. Ромашка — регулятор настроения и работы желудка. Отвар из неё не только прекрасно снижает напряжение нервной системы перед сном, но также содержит гиппуровую кислоту — вещество, которое уменьшает воспаление, возникающее в период стрессов. Если пить чай из ромашки после еды, то можно уменьшить колики, устранить запоры — симптомы, которые сопровождают синдром раздраженного кишечника у людей со стрессом.

3. Тёмный шоколад — съел и настроение станет на 70 процентов выше! Темный шоколад с содержанием какао-бобов 70 процентов и выше — помогает побороть стресс за счёт выработки бета-эндорфинов. Он является полезной сладостью, которая подавляет тягу к вредной пище (конфетам, чипсам, колбасе). Вещество фенилэтиламин в составе шоколада вызывает чувство эйфории.

4. Орехи — лучшее средство для обмена веществ. Они балансируют уровень сахара в крови, снижают тягу к сладкому, регулируют аппетит и стимулируют обмен веществ. В состоянии стресса определенные вещества расходуются быстрее. Орехи содержат магний, цинк, витамины группы В и жирные кислоты омега-3, которые необходимы уставшему от хронического перенапряжения телу. Растительные жиры в орехах являются полезными в отличие от жиров из колбас и свинины.

5. Сельдерей — сытость и спокойствие. Сельдерей содержит триптофан, который помогает организму производить вещество серотонин, необходимое для поддержания хорошего настроения и крепкого сна. Несколько стеблей сельдерея с арахисовой пастой в качестве перекуса перед сном помогут быстрее заснуть и не просыпаться из-за чувства голода.

6. Солодка (Лакрица) — помощь гормональной системе. 1 стакан чая с корнем солодки поможет вам снять стресс. Солодка модулирует уровень гормона стресса — кортизола. С одной стороны, она поддерживает организм при гипофункции надпочечников, то есть когда кортизола слишком мало, а с другой — помогает снизить и нормализовать его количество при избытке.

7. Жирная рыба, такая как лосось, сардины и форель, содержит жирные кислоты омега-3, витамины группы В, магний и цинк — вещества, необходимые телу в стрессовых ситуациях. Жирные кислоты улучшают настроение, снижают воспалительные процессы и понижают тягу к сладкому.

8. Чеснок — антибактериальная приправа Чеснок имеет мощные антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства, которые помогают поддерживать иммунную систему в периоды стресса. Он также снижает воспаление суставов, которое возрастает на фоне стрессов. Два зубчика в овощном рагу с лимонным соком, орегано и оливковым маслом подарит букет вкусовых впечатлений и избавит от стресса.

9. Семейство капустных — помощники печени. Питательный представитель крестоцветных овощей содержит глюкозинолаты, которые снимают симптомы стресса, предменструального синдрома, выводят токсины, лишний кортизол и адреналин из крови. Капустные листы можно употреблять в любом виде, но в сыром — они улучшают функции щитовидной железы, которые нарушаются под действием стресса.

10. Оливковое масло — здоровье сосудов и сердца. Стресс постепенно разрушает сердечно-сосудистую систему, является источником гипертонии и сердечной недостаточности. Оливковое масло, богатое противовоспалительными веществами, снижает уровень воспаления в клетках и защищает сосуды. Помните, что нагревание оливкового масла на сковороде разрушает полезные жиры.