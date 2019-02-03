Жители деревни Контакузовка Гомельской области пожаловались на бездорожье

Чиновники по всей стране снова вышли на прямую связь с жителями и три часа отвечали на их вопросы. Субботняя телефонная линия указала руководителям на новые проблемы в регионах. Много претензий к коммунальным службам.

Жители деревни Контакузовка в Гомельской области пожаловались на бездорожье. Из-за резкого потепления и дождя проезжая часть на главной улице превратилась в снежное месиво, образовалась колея. Проехать здесь теперь довольно трудно. О своей проблеме сельчане по телефону рассказали заместителю председателя Гомельского райисполкома. В ведомстве пообещали помочь.

Денис Забродский, заместитель председателя Гомельского райисполкома: «Большие плюсы данной телефонной линии в том, что она позволяет моментально среагировать на проблему. Чаще всего вопросы решаются в тот же день, когда и обращаются люди. До конца дня эта дорога будет почищена — и не будет затруднений в передвижении».

Всего на Гомельщине за три часа интерактива в исполкомы всех уровней дозвонились около 200 человек — капремонт, освещение, перебои с водой, благоустройство дворов. Среди звонивших были и желающие просто получить консультацию. По всем обращениям приняты заявления, каждому ответят в письменном виде.