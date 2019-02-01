В Волотове «Тойота» сбила 16-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу в неустановленном для этого месте

ДТП случилось 31 января около 17:55.

51-летний водитель двигался по улице Каменщикова в направлении Мазурова. Недалеко от пешеходного перехода, но вне его, под колеса автомобиля угодила 16-летняя девушка-пешеход, перебегавшая проезжую часть.

Как сообщает УВД, девушка с травмами была госпитализирована.