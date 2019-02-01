Полное возмещение расходов на ЖКХ населением. Чего ждать гомельчанам?

Каждый год с приходом зимы и началом отопительного сезона на первый план выходит проблема оплаты коммунальных услуг. С 1 января 2019 года проблема стала еще более острой, поскольку государство дифференцировало размер платы за коммунальные услуги, исходя из занятости трудоспособного населения в белорусской экономике.

Уже известны тарифы на коммунальные услуги на 2019 год. Большинство из них обеспечивают полное возмещение затрат, связанных с их оказанием. В связи с чем стоит разобраться в том, что же в итоге принесут гомельчанам новшества в формировании тарифов на коммунальные услуги.

Малообеспеченное население может оказаться за гранью бедности

Жилищно-коммунальные услуги можно сравнить с продуктами первой необходимости. Неслучайно доля расходов на ЖКХ в разных слоях населения совпадает с расходами на приобретение хлеба и хлебобулочных изделий. Как известно, рост цен на продукты первой необходимости больнее всего затрагивает малообеспеченное население.

Рисунок 1 — Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в общей сумме расходов домохозяйств Республики Беларусь в 2012 −2017 гг. Источник: Белстат

Максимальная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупных расходах малообеспеченных домохозяйств Республики Беларусь сложилась в 2015 году и составляла 11,1%. Это почти в два раза больше, чем в среднем по стране. Данные семьи на коммунальные платежи тратили примерно столько, сколько на покупку всех непродовольственных товаров вместе взятых.

В последние два года наблюдается снижение доли расходов на ЖКХ для малообеспеченных домохозяйств. Это связано с начислением безналичных субсидий для социально уязвимых граждан. Тем не менее, для населения страны в целом доля коммунальных расходов продолжает расти и составила в 2017 году 7,2%.

Себестоимость жилищно-коммунальных услуг должна сокращаться

Говоря о том, что часть оплаты услуг ЖКХ покрывается за счет государственного бюджета, надо понимать, что конечным плательщиком всех коммунальных расходов все равно является население. Особенность лишь в том, что оно оплачивает часть их через налоги.

Поэтому население должно быть заинтересовано не в снижении тарифов за счет субсидий бюджета, а в сокращении себестоимости услуг ЖКХ. До сегодняшнего дня при сохранении финансировании жилищно-коммунальной сферы за счет государственного бюджета этого не происходит. Причина состоит в так называемом психологическом эффекте «разделения затрат». Суть данного эффекта заключается в том, что население только тогда станет тщательно следить за себестоимостью оказания коммунальных услуг, когда начнет платить за них из собственного кармана.

Данный процесс подтверждает динамика стоимости жилищно-коммунальных услуг за последние пять лет.

Рисунок 2 — Тарифы на коммунальные услуги по состоянию на декабрь 2010 года и декабрь 2016 года, $ по курсу Нацбанка Республики Беларусь Источник: Белстат, Нацбанк

Несмотря на увеличение процента возмещения стоимости коммунальных услуг населением, в последнее шесть лет наблюдается даже сокращение тарифов на коммунальные услуги в долларовом выражении. Тариф на отопление сократился в более чем в два раза, горячее водоснабжение подешевело почти в два раза, сократились тарифы на газоснабжение. Существенно увеличился лишь тариф на холодное водоснабжение и водоотведение.

Это говорит о том, что увеличение процента возмещения коммунальных расходов населением произошло не за счет роста тарифов, а за счет снижения себестоимости оказания услуг.

«Разгружается» расходная часть бюджета

Наибольшую выгоду от бюджетного субсидирования коммунальных расходов извлекают те, кто располагает большим количеством квадратных метров недвижимости. Как правило, это обеспеченные семьи. В результате действующую систему можно охарактеризовать фразой «битый небитого везет». В связи с чем сокращение бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы поспособствует более справедливому распределению бюджетных средств.

Высвобождающие бюджетные средства, ранее направляемые в сферу ЖКХ, теперь можно направлять на поддержку других сфер, остро нуждающихся в финансировании.

Рисунок 3 — Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство в консолидированном бюджете Республики Беларусь в 2010 −2017 гг., % Источник: Минфин

За последние пять лет доля расходов на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство в консолидированном бюджете Республики Беларусь сократилась с 8,5% до 5,5%. Причем большую часть этой суммы сегодня составляет жилищное строительство.

Высвободившиеся средства были направлены в образование и социальную политику. Данный факт можно оценить только положительно, поскольку очевидно, что бюджетные средства в коммунальной сфере тратились неэффективно.

Переход на самоокупаемость предприятий ЖКХ

Одно из ключевых правил экономики говорит в том, что нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Последние события показывают, что белорусские коммунальщики до сих пор так и не научились точно измерять себестоимость оказания услуг.

Для того, чтобы понять почему так происходит, предлагаю внимательнее взглянуть на соотношение тарифов, субсидируемых государством, к размерам тарифов, предусматривающим полное возмещение затрат.

Сегодня белорусы покрывают 100% расходов на канализацию, вывоз мусора, освещение подъезда, электричество для работы лифта и уборку подъезда. А вот за отопление и горячую воду население платит примерно 20% от настоящих цен. Расходы на тепловую энергию, связанную с отоплением и подогревом воды непостоянны и зависят от погодных условий. Специфика услуги предполагает неизбежную потерю тепла до момента потребления. При этом счетчики тепловой энергии пока являются уделом избранных. В результате бюджетное финансирование жилищно-коммунальных расходов оставлено только по тем видам услуг, где наблюдаются наибольшие потери, не связанные с конечным потреблением.

Таким образом, переход к полному возмещению жилищно-коммунальных услуг населением выдвигает особые требования к состоянию материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства. Это важно для минимизации потерь, не связанных с конечным потреблением услуг.

Коммунальная инфраструктура каждого района, жилого квартала имеет разный уровень износа. От этого зависит, например, вероятность прорыва теплотрасс, водопроводов, что, в конечном счете, сказывается на общей себестоимости оказания жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день расходы, не связанные с конечным потреблением, компенсируются за счет бюджетных средств.

Переход на полную самоокупаемость проведет жирную черту между теми коммунальными хозяйствами, которые вовремя успели обновить изношенную инфраструктуру и теми, кому по каким-либо причинам это не удалось. Последние при наличии единых тарифов на услуги ЖКХ будут обречены на убыточную работу. Что приведет к невозможности своевременного обновления материально-технической базы в дальнейшем. А это значит, что в перспективе мы может получить разделение Гомеля на благополучные и неблагополучные кварталы.