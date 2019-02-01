Куда идут гранты, чем занимаются НГО и смогут ли власть и НГО наладить взаимодействие? В Гомеле прошел информационный день Восточного партнерства

Спикеры Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства рассказали об основных направлениях программ Европейского Союза в Беларуси.

Единый день информирования от ЕС

30 января в Гомеле состоялся информационный день о программе «Восточного партнерства» Евросоюза. Открыл мероприятие представитель Белорусской Нацплатформы Василий Ядченко, который предложил интерактивный формат — после нескольких вводных докладов участники сами смогут сформулировать свои предложения для структур ЕС. А, возможно, и белорусского правительства.





Надо сказать, что на этот раз состав участников разительно отличался от привычных посетителей подобных мероприятий. Одну половину присутствующих составили активисты общественных организаций — Учреждения «Центр регионального развития ГДФ», независимого профсоюза РЭП, общественной инициативы «Живи как хозяин», благотворительного центра «Хэсэд Батья», Белорусской партии «Зеленые» и других. Другую половину — люди из государственных структур. Информация о встрече была размещена в открытом доступе. Как сообщил директор «Центра регионального развития ГДФ» Петр Кузнецов, представители Лоевской и Хойникской районных администраций заранее связались с организаторами и сообщили о своем участии в мероприятии. На встречу пришли также представители администрации ГГУ им. Ф. Скорины и Гомельской государственной телерадиокомпании.





Гражданские спикеры и белорусские министры

Одна из спикеров, Светлана Королева, рассказала о деятельности Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства в Беларуси. По ее словам, ЕС — достаточно громоздкая организация, и секретариат Форума в Брюсселе выполняет важную роль коммуникации с евроструктурами. В рамках Форума в Беларуси деятельность ведется по следующим направлениям: развитие предпринимательства, экологическая повестка, молодежная политика, правозащитный и социальный блоки. Существует также два основных формата — «Диалог по правам человека» и «Координация группы сотрудничества ЕС-РБ». Спикер рассказала о подробностях работы с властью, мало известной широкой аудитории.





Оказывается, уже давно регулярно проходят встречи представителей неправительственных организаций (НГО) и белорусских властей самого высокого ранга по поводу европейского сотрудничества. Спикеры НГО высказывают свои предложения, руководители белорусских министерств говорят о своем видении этого процесса. По мнению Светланы Королевой, наиболее удачно диалог проходит в экономической области: «Здесь властям есть чем отчитываться, в частности, в области развития бизнеса и IT-технологий». Также, именно по рекомендациям экспертов Восточного партнерства в сфере высшего образования РБ запущен Болонский процесс. По словам спикера, особо тесное сотрудничество сложилось с белорусским МИД. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко часто посещает мероприятия НГО в рамках Восточного партнерства. Однако среди шести стран — членов программы доля финансирования Беларуси — самая малая. По словам представителей белорусских неправительственных организаций, это связано с тем, что в РБ до сих пор не подписан договор о приоритетах в рамках Восточного партнерства.





На первых местах по финансированию находятся Украина и Грузия. В Грузии все законопроекты предварительно проходят через структуры структуры гражданского общества, связанные с ЕС. Впрочем, Светлана Королева призвала проявить терпение в налаживании пресловутого диалога с властью. «Нам никуда не деться от этой коммуникации», — сказала она.

«За пределами государства, семьи и рынка»

Другой спикер, старший аналитик «Центра европейской трансформации» Оксана Шелест рассказывала о динамике и специфике в деятельности гражданского общества в Беларуси. Ее оценка успехов сотрудничества НГО и белорусского государства была более сдержана. По опросам 2016 года, в РБ только 1% населения работает в сфере неправительственных организаций. Что касается направлений их деятельности в стране, то на первом месте тут стоят общественные организации, работающие с социальными проблемами и уязвимыми группами. На втором — молодежная направленность, на третьем — религиозная тематика. Образование, развитие бизнеса, экологическая и исследовательская деятельность относятся к традиционным приоритетам белорусских некоммерческих организаций. В последнее время тут появились и новые тренды — урбанистика и работа в медиапространстве.





При этом, как сказала спикер, в последние годы наметилась тенденция к падению внешнего интереса к Беларуси и сокращению донорской помощи. Но есть и позитивные сдвиги — возросло участие белорусского бизнеса в фаундрайзинге. «В последние годы белорусский бизнес укрепился, а вот внешние источники финансирования стали менее доступны для НГО», — сказала Оксана Шелест.





Другой стороной медали стало то, что работа экологических инициатив сегодня осложняется сращиванием интересов власти и бизнеса. Что касается в целом отношений «третьего сектора» с государством, то спикер отметила здесь определенную либерализацию.

«Но при этом принципиально тут ничего не изменилось», — отметила Оксана Шелест. «Есть только тактические послабления, связанны с политической конъюнктурой».





По ее мнению, еще рано говорить о партнерских отношениях структур гражданского общества и власти: «На уровень партнерства выходят только организации, связанные с бизнесом». При наличии «окон возможности» спикер отметила очень низкую устойчивость существующего сотрудничества, когда ранее достигнутые договоренности «отменяются одним жестом сверху». В качестве примера была приведена история с принятием законопроекта о «домашнем насилии». Проект закона был разработан МВД РБ в тесном контакте с гражданскими экспертами. По мнению спикера, он был отменен без консультаций с общественностью. В то же время против этого законопроекта выступил ряд религиозных организаций и активистов.





Опросы показывают, что по степени доверия на первых местах у белорусов стоит церковь, армия, президент. НГО такой популярностью не пользуются. Но не потому, что имеют негативный имидж. Просто граждане мало осведомлены об их деятельности.

По мнению Оксаны Шелест, на самом деле для неправительственных организаций очень важен геополитический фактор и формирование в сознании белорусов проевропейского вектора. И она считает, что НГО с этой задачей справляются. Также ведется работа по национальной самоидентификации. На сегодня более 60 процентов жителей связывают себя с белоруской идентичностью, на 2-м месте — локальные определения (гомельчане, минчане), затем идут такие отождествления, как «советский человек» и по религиозной принадлежности.





По мнению Оксаны Шелест, сферой деятельности гражданского общества является все, что лежит за пределами государства, семьи и рынка.

Посидеть в кресле чиновника

Василий Ядченко рассказал, как и куда в Беларуси идут гранты от ЕС. Всего европейские деньги выделяются для работы по двадцати направлениям. Среди них — трансграничное сотрудничество, чернобыльская проблематика, содействие развитию предпринимательства, правозащитная деятельность, права женщин и многое другое.





Впечатляют и суммы, которые выделяются на это западными фондами для Беларуси. Например, на поддержку перехода к зеленой экономике в 2014-2017 году было выделено 5 миллионов евро. А на поставки оборудования для экологически чистой энергии и комплексного управления отходами в 2015-2016 годах — также более 5 миллионов в европейской валюте. При этом, многие гранты ЕС поступают профильным государственным министерствам и ведомствам — Минприроды в том числе. Особое оживление эта информация вызвала у гомельских экологических активистов, уже в течение года ведущих борьбу против вредных выбросов с фабрики «Гомельобои».





При этом Василий Ядченко отметил низкую ответственность грантополучателей. Например, экспертной группой были разосланы письма с просьбой рассказать о реализации проектов по множеству адресов. Ответили единицы. В ряде случаев, после завершения проекта, адреса уже оказались недействительными, а сайты — не работающими.





Спикер отметил также, что сегодня одним из важных требований ЕС к НГО является налаживание взаимодействия с властью.





Такого рода практика была осуществлена прямо на встрече. Ее участники разбились на смешанные группы. Но не по принципу «мальчик-девочка», а с участием как гражданских активистов, так и представителей государственных структур. И принялись вырабатывать совместные пожелания к ЕС и, возможно, Совмину РБ. Опыт получился любопытный.









Так, в одной из рабочих групп предложения активистов о введении общественного контроля за всеми экологически небезопасными предприятиями было расценено чиновниками «как разжигание конфликта». В то же время инициатива участника встречи из Смоленска, поддержанная гомельскими «зелеными», о развитии приграничного сотрудничества Беларусь-Украина-Россия по вопросам чернобыльской радиационной безопасности встретило полную поддержку и у представителей администрации Хойникского района.









Оживленную дискуссию вызвало и предложение о проведении в игровой форме своеобразной «ротации кадров». В один из дней общественные активисты могли бы «понарошку» посидеть в кресле управленцев, попробовать решать их вопросы и в целом почувствовать процесс работы исполнительной власти изнутри. Первоначально такое предложение прозвучало от «зеленых», но было поддержано молодыми сотрудниками госструктур. Оказывается, в Хойникском районе подобная практика уже существует — по «взаимообмену» учеников и учителей.









Директор «ГДФ» Петр Кузнецов предложил дебюрократизацию общественно-консультативных Советов (ОКС), которые номинально и сейчас существуют при органах власти на местах и даже при некоторых министерствах. Представители государственных структур не против и развития работы базовых органов местного самоуправления — уличных комитетов и домкомов и их территориальных объединений.





И хотя пока процесс оживления общественной деятельности у нас вызывает больше вопросов, чем ответов, прошедшая в Гомеле встреча была интересной. И, хотелось бы верить, небесполезной прежде всего для жизненных интересов нашего населения.



