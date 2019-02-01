«Мы вас поставим в уголочке». Попадет ли колясочник из Гомеля на концерт Ваенги?

Гомельский инвалид-колясочник Андрей Антоненко мечтает побывать на концерте российский звезды Елены Ваенги. Она выступит в Гомеле 2 апреля. Андрей уже приобрел заветный билет. Но сомневается, что сможет насладиться концертом.

«Я не могу быть на концерте без сопровождения. Но организаторы мероприятия предложили мне такой вариант: "Мы вас где-нибудь поставим в уголочке, а ваш сопровождающий сядет на своё место". В уголочке — это как? Наказание мне за то, что я — колясочник?» — удивляется Андрей.

Он пытается изо всех сил вести активный образ жизни: посещает массовые мероприятия, концерты, выставки, библиотеки. В феврале собирается на концерт российского певца Виктора Королева.

«Купил билет. Предупредил организаторов, что я колясочник и буду с сопровождением. Мне ответили, что никаких проблем нет. Поскольку вы колясочник, сопровождающий должен за вами смотреть. Организаторы концерта Ваенги видят ситуацию по-другому — постоите в уголочке, по периметру будет охрана, и ничего с вами не произойдет. Со мной рядом должен быть человек, который меня знает, поможет, если что — у меня неврологическое заболевание. Мне предлагают придти на концерт и ничего не увидеть там. И Королев, и Ваенга выступают в одном здании — Гомельском общественно-культурном центре. Но отношение организаторов концерта совершенно разное», — отметил житель Гомеля.

Он уверен: данная проблема касается не только его одного. Многие инвалиды хотели бы попасть на концерты, но сталкиваются с отсутствием безбарьерной среды и понимания у организаторов концертов. Да и высокая стоимость билетов для ограниченных в финансах инвалидов тоже становится непреодолимым препятствием.

«У нас нет культуры гуманности», — считает Андрей Антоненко.





«Каждый раз приходиться доказывать своё право»

Недавно в Гомеле проводилось культурное мероприятие, организаторы которого целевой аудиторией называли инвалидов. Андрей попросил у них помощи с транспортом — чтобы добраться в другой конец города. Но получил ответ: к сожалению, ничем помочь не можем.

Молодой человек подчеркивает, что возможность полноценно жить и развиваться физически и духовно является неотъемлемым правом каждого человека, а для человека с ограниченными возможностями это важнее стократ.

«Мне обидно за то, что постоянно приходится доказывать, что люди с инвалидностью имеют такое же право на полноценный досуг и культурное просвещение, как и все. В "Минск-Арене", кстати, каждый колясочник может пройти с сопровождающим по одному билету на любое мероприятие. Чем отличается Гомель? Уровнем дискриминации инвалидов?» — рассуждает Андрей.

«Зрители возмущаются, что коляска мешает проходу»

Организатор концерта Елены Ваенги в Гомеле — ЧТУП «Элитстильконцерт». Пиар-менеджер предприятия Зоя Якубицкая видит ситуацию по-иному, чем Андрей.

«Он приобрел билет и хочет, чтобы сопровождающий был с ним. Мы не против, говорим, что его мы подвезем ближе к сцене, но не по центру — потому что обычно в таких случаях другие зрители возмущаются, говорят, что коляска мешает проходу. Поэтому обычно это сбоку, но в ближнем партере, недалеко от сцены — ближние ряды, хорошие места. Сколько раз у нас уже были колясочники, в том числе из Гомеля, всегда были все довольны. Но Андрей хочет, чтобы мы освободили им два места в центре, а мы предлагаем, чтобы на купленное им место сел его сопровождающий. С этим он не согласен. И такие вопросы возникают у нас впервые именно с Андреем», — объяснила пиар-менеджер.

Почти четыре года назад Андрей «с боем» прорывался на выступление Ника Вуйчича в Минске. Тогда для колясочников отвели места в партере, куда билеты стоили больше, чем пенсии по инвалидности. Андрей же купил билет на более дешевые места, но организаторы сообщили ему, что по такому билету его не пропустят. Однако после публикаций в СМИ стоимость билетов для инвалидов была снижена, а Андрей попал на выступление и даже лично встретился с Ником Вуйчичем.