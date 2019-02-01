Российский блогер Илья Варламов раскритиковал идею гомельских властей о строительстве нового подземного перехода

Знаменитый блогер и общественный деятель из России Илья Варламов обратил внимание читателей своего блога на слова председателя гомельского облисполкома Владимира Дворника о строительстве новых подземных переходов в городе и подверг данное намерение критике.

Внимание Варламова, который большое внимание в своей деятельности посвящает теме развития городов, привлекло интервью с Дворником в газете «Советский район»:

«Заинтересовала заводчан и перспектива строительства подземного пешеходного перехода на перекрёстке улицы Интернациональной и проспекта Ленина. Владимир Андреевич сообщил, что этот вопрос рассматривается с целью увеличения пропускной способности центра города в целом. По его словам, и в дальнейшем будут строиться такие переходы, а там, где позволяет свободное место — и надземные. Они обойдутся бюджету дешевле за счёт того, что отпадёт необходимость переноса подземных инженерных сетей».





Илья Варламов подробно объяснил, почему он считает данное намерение гомельских властей ошибочным. Так блогер указал на то, что внеуличные пешеходные переходы делают город опасным и недоступным для маломобильных групп горожан, а также показывают неправильные приоритеты в транспортной мобильности, когда корнем является попытка сделать город удобным в первую очередь для машин.

Илья Варламов:

«Такие же ошибки совершали европейские города 50 лет назад. Мы пытаемся угнаться за автомобилизацией. Мы делаем развязки, расширяем дороги, пытаемся сделать их бессветофорными. Тем самым мы ещё больше провоцируем автомобилизацию и превращаем жизнь людей в ад.

<...> от превращения проспектов во фривеи пострадают пешеходы, общественный транспорт, автомобилисты...

Сейчас в Гомеле хотят убрать пешеходов под землю, чтобы увеличить пропускную способность улиц. В идеале убрать ещё и светофоры, которые тормозят поток. Не забывайте, что мы с вами говорим про улицы в центре города! Про местные улицы, а не фривеи. Нужно ли там убирать светофоры? Нет».

Напомним, что УВД Гомельского облисполкома недавно опубликовало сообщение о намерении строительства на перекрёстке улицы Интернациональной и проспекта Ленина в Гомеле нового подземного перехода. Вместе с некоторыми другими изменениями данная идея, по словам инициаторов, направлена на решение транспортных проблем областного центра, но с таким мнением были согласны далеко не все.

Активисты урбанистической инициативы «Smart Homel» создали петицию на онлайн-платформе Petitions.by и собрали около 200 подписей в отведённый для опроса общественного мнения срок с 15 по 25 января. Свою позицию создатели петиции аргументировали тем, что новый подземный переход — чрезвычайно дорогое решение транспортных проблем, которое призвано облегчить движение транспорта в городе за счёт комфорта горожан. По мнению активистов, руководителям города стоит изменять приоритеты транспортной мобильности в городе в целом.









Руководитель урбанистической инициативы «Smart Homel» Евгений Меркис:

— К сожалению, все крупные изменения в центре нашего города за последние годы, которые были призваны решить наши транспортные проблемы, осуществлялись, в первую очередь, ради интереса автомобилистов. При расширении дорог страдали тротуары, зелёные насаждения, существующие наземные пешеходные переходы ликвидировались либо переносились на десятки, а то и сотни метров. Такой подход не только ухудшает доступность нашего города для пешеходов, но и отражается на экологии и даже туристической привлекательности Гомеля.

Руководству города стоит пересмотреть приоритеты транспортной мобильности в городе и на первое место в центре города ставить интересы пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. От такого комплексного подхода в результате выигрывают все.

Также хотелось бы более осмысленного подхода к предлагаемым решениям. Пока что заметно, что у нас слишком упрощённо подходят к решению транспортных проблем и считают, что вся проблема в светофорах, пешеходах и отсутствии подземных переходов.

Свои обращения против идеи строительства нового подземного перехода на адрес УВД Гомельского облисполкома также отправляли горожане, а также некоторые гомельские общественные организации.