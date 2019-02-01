В кинотеатре имени Калинина после ремонта открылся малый кинозал

В потрясающую «картинку» зал и холл строители превратили за семь месяцев кропотливой каждодневной работы.





Кинотеатр сейчас не узнать: его оформили в современном стиле, сохранив исторический дух. Здание кинотеатра — это сохранившаяся часть комплекса гостиницы «Савой», включавшей театр художеств и кинематограф, который спроектировал в 1910 году Станислав Шабуневский. Как отметил директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко, помещению решили придать облик мостика между старым времени и нынешним. Это удалось.





Зал рассчитан на 150 мест. Оснащен самым современным австрийским оборудованием, которое позволяет смотреть фильмы в форматах 2 и 3D. А также дает возможность наслаждаться семиканальной звуковой системой, создающей иллюзию полного погружения в кинодейство. В кинозале установлен серебряный экран размером 12,3 м на 5,3 м. Здесь будут показывать мировые премьеры, молодежные кинохиты, арт-хаус, семейным кино. В обновленном холле работает кинобар, а на балконе предусмотрено место для музыкантов.





Цены на билеты варьируются от 5,5 до 26 рублей в зависимости от времени суток, формата фильма и месторасположения в зале. Возможна предварительная продажа билетов в кассе, по системе ByCard, а также бронирование по телефону.





На торжественном открытии кинозала состоялся показ российской ленты «Семь ужинов». Наш земляк продюсер Георгий Малков привез картину еще до начала ее официального релиза. Он рассказал, что за день до этого, над ней велись завершающие работы. Георгий отметил высокий уровень зала, который посещал в юные годы:

— Уверен, что гомельчане будут рады этому замечательному подарку.







































































