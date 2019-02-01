В кинотеатре имени Калинина после ремонта открылся малый кинозал
- 01 февраля 2019, 12:32
- 1354
- 0
Люди в материале: Николай Старостенко (14), Георгий Малков (3)
Места: Гомель (24686)
Метки: Афиша (2157)
«Увидимся в Вальгалле». Все спецслужбы Гомеля были подняты на ноги из-за ЧП в СШ № 55, старшеклассников допрашивали до позднего вечера
Гомельчане могут сдать старый телевизор за 4000 рублей. Но есть одно «но»
«Позвонила и пошла вешаться в ванну». Что известно о трагедии в Молодечно, где женщина задушила 8-летнего сына
ЧП на заводе «Электроаппаратура» — молодой штамповщице размозжило кисть руки
В Гомеле затопило «Евроопт» на Хатаевича, вода со второго этажа стекала на первый — видеофакт
Давят на больное, обещают дорогие подарки и отвозят домой за документами. Как в Гомеле наглые продавцы «разводят» людей на кредиты в 3200 рублей
Новости партнеров