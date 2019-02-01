В круглосуточном режиме. Как строят мост на объездной под Гомелем — фотофакт

Новый мост на трассе М8 у деревни Бобовичи Гомельского района возводят авральными темпами, хотя по плану сдача объекта только в 2021 году.

Среди белых просторов к реке пролегла полоса темного грунта, ее утюжит техника. Судя по ширине, дорога и сам новый мост будут четырехполосными. Старый, двухполосный мост рядом — рукой подать. Движение транспорта по нему закрыто с августа прошлого года, но редким зевакам сейчас никто не мешает подняться, чтобы понаблюдать за кипящей внизу работой. Под мостом вырос уже мини-городок из теплушек, а на берегу со стороны Бобовичей снуют строители, зычно покрикивают прорабы. В небо взметнулись шесть грузоподъемных кранов.





Мост на гомельской объездной — ключевое звено с плотным автотрафиком от российской к украинской границе и наоборот. Построен по тому же проекту, что и 888-метровый на Житковщине, взорванный и восстановленный за восемь месяцев минувшего года. Та же экономия металла, те же тросы в бетонных каналах. Изъеденные коррозией тросы и дали слабину — объект признали неремонтопригодным, без вариантов. И если на Житковщине заменили пролет, то под Гомелем возведут полностью новый мост.





В настоящий момент мостостроевцы работают круглосуточно и без выходных. Прежний объект, как объяснили рабочие, взрывать не станут — просто демонтируют. Но это потом. А пока проходит самый сложный и трудоемкий этап стройки: земляные работы с установкой несущих конструкций — опор моста. Их будет восемь, каждая 15 метров в высоту.

В чем же сложность подготовительного этапа? Поясняет старший прораб предприятия «Мостострой» Алексей Жилицкий: под все опоры нужно вырыть котлованы — в мерзлом грунте, постоянно откачивая воду. А сейчас далеко не май месяц.





В котлованы кладут железные блоки, бетонируют. На опоры затем лягут металлические пролеты — никакого железобетона, чистая сталь. Это значит, мост станет легче, прочнее, а главное — долговечнее. Как утверждают строители, прослужит века. Ориентировочно объект должны сдать в 2021 году. В том, насколько он важен логистически, давно убедились тысячи водителей большегрузов (мост закрыт с 30 августа 2018-го), вынужденных ездить через областной центр.



