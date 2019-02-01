Завод по производству стеклотары открывается после реконструкции в Гомеле

  • 01 февраля 2019, 10:14
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В Гомеле после реконструкции 1 февраля откроется завод по производству стеклотары, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор одной из компании-учредителя — ООО «Ведатранзит» Владимир Начатой.

Помимо «Ведатранзита» учредителем предприятия является ОАО «Гомельагрокомплект», которому и принадлежал ранее завод. После реорганизации на производстве появилось 280 рабочих мест.

На заводе будут выпускать импортозамещающую продукцию. «В ассортименте — стеклянные банки емкостью от 200 до 2000 мл, бутылки от 200 до 1000 мл», — рассказал Владимир Начатой.

Для производства стеклянной упаковки для жидких продуктов, консервированных овощей и фруктов будет использоваться стекловаренная печь. «Мировая практика показывает, что отказ от пластиковой упаковки положительно влияет не только на экологию, но и на экономику. Повторное использование стеклянной тары позволит сократить затраты на утилизацию отходов и повысит уровень экологической культуры населения», — считает собеседник.

По словам директора компании, благодаря открытию предприятия государство сможет сократить импорт стеклянных банок и бутылок на $12 млн в год. Ожидается, что 30% продукции завод будет поставлять на экспорт.




БелТА
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