Погода в Гомеле на выходные: плюсовая температура и дождь

Февраль начинается с оттепели.

В субботу в Гомеле синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь. Температура воздуха не опустится ниже 0°С. Ночью возможен дождь со снегом. Правда, из-за сырости температура будет ощущаться как −4°С.

В воскресенье станет теплее на градус — по прогнозам в Гомеле ожидается до +2°С. Дожди продолжат лить. Относительная влажность воздуха ожидается около 94%.