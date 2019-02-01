Погода в Гомеле на выходные: плюсовая температура и дождь

  • 01 февраля 2019, 09:46
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Февраль начинается с оттепели.

В субботу в Гомеле синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь. Температура воздуха не опустится ниже 0°С. Ночью возможен дождь со снегом. Правда, из-за сырости температура будет ощущаться как −4°С.

В воскресенье станет теплее на градус — по прогнозам в Гомеле ожидается до +2°С. Дожди продолжат лить. Относительная влажность воздуха ожидается около 94%.




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Места: Гомель (24680)

Метки: Погода (1963), Главное (6754)

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