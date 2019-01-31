Две недели назад «Сильные новости» снимали репортаж о жителях деревни Осовцы. Туда раз в сутки ходит всего два автобуса. До этого момента местные писали обращения в различные инстанции — безрезультатно. 31 января с ними наконец встретились представители власти, пообещав решить проблемы.