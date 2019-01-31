«Разговорами доволен — в дела не верю». Жители Осовцов дождались представителей власти, которые пообещали решить их проблемы — видеорепортаж «СН»

  • 31 января 2019, 19:43
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Две недели назад «Сильные новости» снимали репортаж о жителях деревни Осовцы. Туда раз в сутки ходит всего два автобуса. До этого момента местные писали обращения в различные инстанции — безрезультатно. 31 января с ними наконец встретились представители власти, пообещав решить проблемы.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Осовцы (9)

Метки: Общество (33176), Главное (6753)

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