Космический борщ, прогулка по Юпитеру и экскурсия на МКС. В Гомеле открылась выставка «Это космос!»

Знаете ли вы, что за таинственную коробочку с собой всегда носил Гагарин? Как думаете, почему все девушки мечтают оказаться на Марсе? А слабо попробовать настоящий космический борщ? На прошлых выходных в Гомеле в ТЦ «Карусель» начала работу выставка «Это космос».





В течение месяца, до 24 февраля, гомельчане имеют возможность отправиться в космическое путешествие, побродить по Юпитеру, погрузиться в атмосферу событий открытого космоса: от международной космической станции до самых отдаленных уголков вселенной. Огромный плюс — все экспонаты можно и даже нужно трогать руками.





Слушаем, читаем, рассматриваем

Первая часть — ознакомительная. Никто не оставит гостей выставки один на один с экспонатами, экскурсовод введет в курс дела, познакомит с историческими фактами, ответит на все вопросы и даже... загадает загадки. Помимо знакомства с историей, можно взглянуть на модели легендарных ракет, увидеть несколько вариантов космических костюмов, внимательно рассмотреть фрагмент Челябинского метеорита, на который, между прочим, есть сертификат, а если у самых маленьких «космонавтов» появится свободная минутка, то самое время использовать ее с пользой, например, нарисовать ракету 3D ручкой на память о «путешествии».

















Трогаем, прыгаем и летаем

Дальше гости попадают во второй зал, где глаза разбегаются от разнообразия экспонатов и аттракционов. Вам предстоит отправиться в космос и почувствовать себя пилотом космического корабля. Придется нелегко!









Если вы всегда считали, что отстегнуть карабин да открутить гайку — проще простого, то ощутите себя космическим инженером и сделайте это в перчатках. Впрочем, это всего лишь 4-слойная лайт-версия, настоящие перчатки имеют 60 слоев.





Вас ждет увлекательное путешествие по международной космической станции, летающей вокруг нашей планеты, где живут и работают люди. Вы никогда не задавались вопросом, как эти люди, оторванные от Земли, ходят в туалет, выбрасывают мусор, едят, моются, отдыхают и отмечают праздники? Космонавты с орбиты выйдут на связь, все расскажут и даже покажут.





От экспоната с плазмой детей будет не оттащить. Впрочем, взрослые тоже не прочь поэкспериментировать с «молниями». Плазма — это ионизированный газ, нагретый до высоких температур. Однако это не тот экспонат, на который нужно лишь смотреть, с ним следует «играть» и экспериментировать и тогда вы обязательно «поймаете» плазменный луч.





Прежде чем отправиться в космос, необходимо выяснить, а по зубам ли человеку эта нагрузка. Вам предстоит оказаться в виртуальной реальности и столкнуться нос к носу с врагами. Будьте готовы сражаться не на жизнь, а на смерть.





Подходя к следующему аттракциону, жалость следует оставить за бортом. Авиасимулятор Fly-Motion представляет собой кабину пилота, вам же придется вступить в нешуточный воздушный бой: набрать высоту, увеличить скорость, совершить «мертвую петлю» и, наконец, уничтожить противника. Впрочем, не стоит забывать, что враг не дремлет: шансы попасть под вражеский огонь и утонуть по собственной вине также велики.





Самый быстрый и захватывающий дух аттракцион напоминает собой «Колобок». Речь идет о центрифуге. Конечно, это упрощенная версия. Оригинал совершает до 9000 вращений в минуту. Самые маленькие путешественники в целях безопасности не смогут испытать на себе действие центрифуги, но для них припасены другие бонусы.





Например, космическая песочница. Если малыш выкопает яму, то будет вода, если построит гору — будет извергаться лава, если же разровняет поверхность — то вырастет трава.





Не менее увлекательна прогулка по Юпитеру, где гравитация в 2,5 раза сильнее, чем на Земле. Ходить там не просто, но есть маленький секрет: двигайтесь естественно, приподнимая сперва пятку, и не пытайтесь оторвать от поверхности сразу ступню целиком, в противном случае даже дистанция в 10 шагов окажется непреодолимой.





Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Гости выставки смогут узнать, как бы звучал их голос на Нептуне, Марсе и Плутоне, каков их вес и когда ожидается следующей день рождения на разных планетах Солнечной системы. Чтобы вы не расстраивались раньше времени, предупредим: на Меркурии вы были бы примерно в 4 раза старше, а на Юпитере лучше и вовсе не взвешиваться. Отправляйте прямиком на Марс: там и возраст — самое то и вес идеальный.





Выставка будет работать до 24 февраля в ТЦ «Карусель», поэтому у гомельчан еще есть время отправиться в космос, не покидая границ родного города. Не упустите шанс пополнить свой инстаграмм фотками в космическом костюме, узнать все прелести питания из тюбиков и своими глазами увидеть, как выглядит МКС изнутри.