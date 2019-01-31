Второй шанс на жизнь. Как гомельчане реабилитируют животных-спинальников при помощи инвалидных колясок

Буквально десять лет назад никто бы даже не спрашивал у владельцев домашних питомцев, как поступить в ситуации, когда кот или собака теряют возможность свободно передвигаться. Но если у домашних был малейший шанс как-то дожить свою жизнь, то у бездомных — либо умереть на обочине, либо попасть под эвтаназию в ветклинике, куда бы его отвезли волонтеры или прохожие.

Современный мир не стоит на месте. Для людей с дополнительными возможностями печатают на 3Д-принтере протезы, создаются легкие и комфортные инвалидные коляски. Прогресс коснулся и мира домашних питомцев, ведь они прочно и основательно превратились из животных, охраняющих владения, в полноценных членов семьи. А значит, уход и забота о них стали на уровень выше.

В Гомеле совсем недавно появились люди, которые взяли на себя ответственность реабилитировать спинальников. Три истории гомельчан, которые не побоялись дать животным-инвалидам второй шанс на жизнь.

Симон





Кот Симон по вине человека стал инвалидом — случайно выпал из окна. Сейчас ему 9 месяцев, это шикарный серый ласковый кот, который вряд ли осознал, что с ним произошло. Симон — «волонтерский», он переходит с одной передержки на другую, в надежде найти новых хозяев, которые не испугаются его нынешнего состояния.

Несмотря на то, что после травмы кто-то предлагал животное «усыпить», было решено дать ему второй шанс. У Симона нет травм несовместимых с жизнью — мочеиспускание и каловыделение он контролирует. Что немало важно, у кота нет постоянного «подтекания» как у спинальников с разрывом спинного мозга. Также сохранена чувствительность в лапах: он ими двигает, потягивается, растопыривает пальчики как звездочка, и уже даже ползает, не тягая за собой лапки, на коленках.





Инвалидную коляску волонтеры сделали сами. Приучали к ней постепенно. В начале тренировались, подвешивая его на ножках стула. Сейчас Симон не сильно жалует свой личный транспорт, да и по правилам в день можно передвигаться не больше часа.

Шанс на нормальную жизнь у него есть, но нужно каждый день уделять коту должное внимание: делать массаж, лечебную гимнастику, ставить в коляску и обрабатывать влажными салфетками как грудного ребенка, чтобы не атрофировались лапы и не было пролежней. Физкультуру нужно делать как минимум два раза в день, утром и вечером примерно по 20-30 мин. Да, это огромный кусок работы и трата личного времени, но все это стоит того, чтобы спасти одну маленькую кошачью жизнь.

Мартин





Пес Мартин попал в семью к Жанне из Гомеля. Она с детства любила животных, а однажды в интернете увидела фотографию несчастной собаки с грустными глазами. Пес находился в ветклинике, куда попал после аварии. Его привез мужчина, который ехал за женой в роддом, подхватил Мартина в машину и завёз к ветеринару. Там собаку прооперировали и оставили жить на неделю в поисках новых или старых хозяев.

Жанна решилась сходить в клинику покормить Мартина. Женщина купила ему ошейник и поводок, но не смогла забыть его глаза. И 8 марта было принято решение забрать его домой из клиники. А раз дело было на женский праздник, то пёс получил кличку Мартин.





Пес Мартин кроме отказа конечностей имел внушающийся список других болезней, на реабилитацию которых ушёл не один месяц. На помощь новой хозяйке собаки вызвались близкие друзья, которые по два раза в день делали Мартину уколы и закладывала в рану лекарства. В ветклинике тоже пришли на помощь, а в честь лечащего врача Андрея Васильевича, Мартин получил отчество Андреевич.

Инвалидную коляску заказывали через интернет по наводке Мозырского приюта, где уже живёт собака на коляске. Там дали координаты Киевского сайта «Фракиштак», где молодая женщина Илона Крылова под заказ вручную делает коляски. Коляска шла месяц, а в это время шло интенсивное лечение Мартина. Когда пришла коляска, пес вначале испугался, зарычал, но потом постепенно адаптировался к пугающему агрегату.

Это была первая коляска в Гомеле и люди с удивлением смотрели на чудо чудное. Сейчас Мартин обожает гулять на своей коляске. Он сам спускается по лестнице и поднимается, берет бордюры.

Степашка





О том, что в Речице раненый пес лежит посреди стоянки ресторана, работники рано утром сообщили в приют для пострадавших животных «Островок». Они рассказали, что лежит сбитая собака на асфальте, совсем замёрзла, весь день в одном положении, мочится под себя. За псом выехала хозяйка приюта Светлана. Когда они нашли место, где лежала собака, её уже там не было. Нашли раненое животное заброшенным за гаражи, куда никто бы никогда не заглянул, как выяснилось, собаку отнесли туда умирать, чтобы он не мешал машинам парковаться.

В ветеринарной клинике в Гомеле сразу же определили перелом позвоночника. На приёме специалист показал на снимке перебитый пополам позвоночник и ушиб задней части. Помочь Стёпе, так его назвали в приюте, уже никто не мог. Было очевидно, ходить он больше не будет. Три помощницы «Островка», Наташа, Юля и Оксана купили собаке колясочку, на которой он сможет стоять и ходить как полноценная собака.





Коляску заказали и везли из США. Стёпа достаточно быстро её освоил, его мышцы не атрофируются, он очень хорошо «машет» на ней задними ногами и твёрдо упирается в землю.

Но Стёпка оказался очень хитрым псом. Он удирает из дома, несётся на передних в конец приютских владений, куда он на коляске не может проехать, копает там ямы, валяется в песке, на траве, играет с молодыми собаками в «кучу малу». Задние ножки он при этом поджимает под себя и прыгает как лягушка. И всё это не смотря на свой переломанный позвоночник.

А ещё Стёпа любит, когда ему почесывают шею и уши, ведь сам он не может достать задней лапой до морды. Да и за девочками ухаживать тоже не забывает. И попробуй, скажи Степе, что он собака-инвалид, и сразу услышишь его возмутительное «гав».