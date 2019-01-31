7 кг пластика за два месяца. Собираем бутылочные крышки с целью помочь тяжелобольным детям

Больше семи килограмм собранных крышек, постоянно увеличивающееся количество участников проекта и реальные результаты! Люди и организации помогают собирать пластиковые крышки от бутылок, чтобы потом их переработать. Деньги от переработки пойдут на лечение тяжелобольным детям. Редакция «Сильных новостей» вместе с партнерами проекта делятся итогами прошедшего года и призывают гомельчан принимать активное участие в проекте!

Что за проект?

Социально-экологический проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» преследует две основные цели: оказание помощи детям с тяжелыми болезнями нервной и костно-мышечной систем и соединительной ткани за счёт денег, полученных от переработки пластиковых крышечек, и улучшение экологии, предупреждение загрязнения окружающей среды через сокращение количества и размеров городских свалок. Напоминаем, мы уже рассказывали о том, кому и как пришла идея собирать пластик и отдавать деньги на лечение.

Несмотря на то, что фактически централизованный сбор пластиковых крышечек стартовал только осенью 2018 года, по крайней мере, пятая часть жителей Беларуси уже проинформирована о проекте! Также был выбран подопечный проекта Гриша Долгих с диагнозами «ДЦП», «Спастический тетрапарез 3 степени тяжести», которому и будет оказана помощь в приобретении прогулочной инвалидной коляски «Major Elite Scarlet/Charcoal» и противосудорожного препарата «Кеппра» на 6 месяцев.





Достижения проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» за 2018 год:

• более 60 населённых пунктов Беларуси собирают крышки;

• более 50 организаций поддержали проект;

• более 100 волонтеров присоединилось к проекту;

• около 150 пунктов сбора организовано в учреждениях образования;

• 28 контейнеров для сбора крышечек установлено в общественных местах (торговых и иных объектах);

• более 7 тонн крышечек собрано;

• более 150 публикаций в СМИ;

• 15 эфиров на телевидении.

Планы проекта в 2019 году:

• привлечь к участию в проекте жителей 80 населённых пунктов Беларуси;

• собрать 40тонн пластмассовых крышек в год;

• установить 20 общедоступных контейнеров в крупных торговых сетях и организациях.

Участники проекта уже близки к первой поставке крышечек общей массой 10 тонн, целесообразной для отправки на перерабатывающий завод. Редакция «Сильных новостей» выражает огромную благодарность сотрудникам ТРЦ «Спартак» (в частности, ресторану «Белорусская хата»), «Чисто пивному ресторанчику», кафе «WOK» и кафе «BlackBar» за огромную помощь в сборе крышек!





Мы поддерживаем этот проект! Главный призыв — привлечь развлекательные заведения, кафе и рестораны Гомеля в дальнейшем поддерживать акцию по сбору крышечек. Если кто-то захочет помочь проекту, то они могут связаться с нашим рекламным отделом (advertisingsn@gmail.com), и мы расскажем вам, что делать дальше. Либо занести собранные крышки по уже указанным ниже адресам.





Места приема пластиковых крышек:

1. Торгово-развлекательный центр «Секрет», ул. Гагарина 65.

2. Учреждение «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей», ул. Юбилейная, 8.

3. Гомельская областная научно-техническая библиотека по адресу: ул. Ленина, 3, каб. 204 (2 этаж).

4. Арт-пространство «КОВЧЕГ», пр. Победы, 2а (2-й этаж).

5. Магазин «Супермаркет «Аркада», ул. Кирова, 90а.

6. Магазин «Аркада deLux», ул. Советская, 30.

7. 1-ый корпус (два контейнера находятся на первом этаже около пунктов питания) и 2-ой корпус (один контейнер находится на первом этаже около пункта питания) ГГТУ имени П.О. Сухого, пр-т Октября, 48.

8. Редакция университетской газеты «Сушка», пр-т Октября, 48.

9. Отделение дневного пребывания инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания населения Центрального района г. Гомеля», ул. Хатаевича, 69.

10. ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника», ул. Мазурова, 10В.

11. Тим Театр, ул. Севастопольская, 61а.

12. Минский филиал учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».

2. ГУО «Ясли-сад № 47 г. Гомеля», ул. Брестская, 4.

3. Кофейня «D.O.M», пр-т Ленина, 34.

4. Гомельский государственный медицинский университет (профком студентов), ул. Ланге, 5.

5. ГУО «Средняя школа № 26 г. Гомеля», ул. Советская, 128.

6. ГУО «Головинская средняя школа» по адресу: ул. Садовая, 15, д. Головинцы Гомельского района Гомельской области.

7. ГУО «Гимназия № 51 г.Гомеля», ул. Лазурная, 8.