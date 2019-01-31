Фотофакт: в Гомеле спасатели помогли 2-летней девочке, нога которой застряла в каркасе стула

  • 31 января 2019, 14:14
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Фото МЧС

Сегодня утром на Бочкина, 186, 2-летняя малышка стала «заложницей» стула. Взрослые не смогли помочь, пришлось обращаться к спасателям.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время завтрака девочка засунула ногу между ножками деревянного стула. Сотрудники МЧС помогли ребенку. На данный момент девочка чувствует себя хорошо, в госпитализации не нуждается.






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