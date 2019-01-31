Куда пойти в Гомеле в выходные 2-3 февраля?

Стыдно валяться на диване с пультом от телевизора в руке или стоять с утра до вечера у плиты, когда в городе происходит столько интересного. Городской журнал «Белка» предлагает культурную программу на ближайшие выходные. Надеемся, это поможет вам провести их не дома.

«Край палешукоў»





Фотохудожник Владимир Воробей предлагает гостям выставки своих работ погрузиться в знакомые каждому полешуку — жителю Полесья — мотивы. Его камера зафиксировала наблюдения за сменой в настроении местных ландшафтов, их внешнюю красоту, философское звучание и силу. Пейзажи Полесья — это чудо, подаренный нам природой, считает автор. Чтобы дотронуться до чего-то необыкновенного и порой невидимого, нужно прийти во дворец Румянцевых и Паскевичей, где вам откроются моменты истины жизни природы. Иногда городские жители, занятые работой в каменных «джунглях», этой прелести Родины не замечают, уверены организаторы выставки.

Дата: с 31 января

Время: 10:00 — 18:00

Место: дворец Румянцевых и Паскевичей, пл. Ленина, 4

Вход: 5,5 рублей

Амбротипия





Открытие выставки четырёх авторов, работающих в фотографической технике мокро-коллодионного процесса, пройдёт в субботу. Дмитрий Аз из Минска, Алексей Карасёв из Витебска, Сергей Атрощенко из Лепеля и Вячеслав Бахметов из Гомеля представят портреты и натюрморты, выполненные в технике амбротипии, которой уже больше 160 лет. Амбротип — вариант коллодионного процесса, в результате которого на стекле получается негатив. Если приложить к нему черный фон, снимок выглядит как позитивное изображение. Фотография получается «несовершенной»: с потёртостями, царапинами в месте крепления стекла, подтёками химикатов. Но это делает каждый портрет уникальным. На открытии 1 февраля пройдёт мастер-класс по амбротипии.

Дата: с 1 февраля

Время: открытие — 17:00, мастер-класс — 14:00, суббота — 11:00 — 19:00, воскресенье — выходной

Место: музей фотографии Гомеля, ул. Коммунаров, 7

Вход: на открытие — свободный, мастер-класс — 20 рублей, далее — 2 — 4 рубля

«Планета обезьян»





В эти выходные у вас есть последний шанс увидеть выставку-зоопарк «Мир обезьян», поближе познакомиться и сфотографироваться с представителями экзотической фауны от хамелеонов до носух. Только представителей приматов на выставке более 10 видов. Берите детей, друзей — и вперёд!

Дата: до 3 февраля

Время: 15:00

Место: галерея Г.Х. Ващенко, пр. Ленина, 43 (выставочный зал)

Вход: 5 — 8 рублей

«Сакральный путь»





На авторскую игру-тренинг психотерпевта и игропрактика Татьяны Яшковой из Минска (Минск) можно записать дружной компанией от 4 до 10 человек. Игра поможет расшифровать собственные геометрические модели, из которых, включая ДНК, состоит человек. «Сакральный Путь» построен на принципах сакральной геометрии и кодах голландского художника Яноша, практика даёт глубокое понимание наших внутренних программ и эмоций, позволяет понять стереотипы, влияющие на наши повседневные действия. В процессе участники честно взглянут на своё прошлое, настоящее и выстроят будущее. Время игры: 4-5 часов.

Дата: 3 февраля

Время: 12:00

Место: пространство «Атмосфера, Речицкий пр., 108А

Вход: 40 рублей

«Болгария на велосипеде»





Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «Болгария»? Киркоров, перец, отдых на море «все включено»... Так вот, обо всём этом НЕ будут рассказывать на очередной встрече Клуба Позитивных Путешествий. Член клуба Игнат Плотницкий совсем недавно вернулся из велопутешествия по Болгарии и готов виртуально рассказать своих приключениях.

На встрече поговорят:

— об особенностях велопутешествия;

— о болгарах, болгарках и болгарятах;

— о треках, велодорожках и дорогах и многом другом

Дата: 2 февраля

Время: 14:00

Место: областная научно-техническая библиотека, пр. Ленина, 3

Вход: свободный

Веселью быть!





«Мастерская неформального образования» проведёт тематическую игру Derdians. Такая игра проводится не в первый раз и уже стала поводом встретиться с новыми интересными, горящими до жизни людьми, получить порцию пищи для размышлений. На этот раз тема игры — мультикультурализм (адаптация в мире культурных различий) и межкультурная коммуникация. За этим понятием кроется многое... Приходите, разбирайтесь вместе! К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет.

Дата: 2 февраля

Время: 16:00

Место: ул. Трудовая, 7а, пом. 14

Вход: свободный

Art





Марина Башурова, больше известная гомельчанам как поэт, презентует фотовыставку Art. Это не просто фотографии, а фотокартины творческой личности об искусстве и ради искусства, развивающие фантазию и позволяющие додумывать гостям выставки сюжет изображённого. Главный концепт выставки — все работы выполнены в чёрно-белом формате. А это дополнительный повод для размышлений и интерпретаций зрителя.

Дата: с 31 января

Время: 10:00 — 22:00

Место: кафелаторий Cup of Peace © Чаша Мира, ул. Советская, 1

Вход: свободный

Поэтическая встреча





Арт-проект «Культурный кластер» продолжается встречей с поэтессой Алёной Асенчик «Это всего лишь жизнь...». Алёна Асенчик — филолог, работает в госуниверситете им. Ф. Скорины на кафедре русского, общего и славянского языкознания. Член редколлегии сетевого журнала поэзии «Буквица». Печаталась в периодике и коллективных сборниках. Её произведения вошли в шорт-листы нескольких международных конкурсов поэзии. Большинство стихов Алёны Асенчик написаны в жанре философской лирики. Это изящные зарисовки, размышления о мире, о родном городе, судьбе, творчестве, о взаимоотношениях человека с Богом и природой.

Дата: 2 февраля

Время: 15:00

Место: библиотека-филиал № 3 им. Е. Романова, ул. Ильича, 30

Вход: свободный

Фестиваль света





Горячие номера в жанре светового шоу, выступления творческих коллективов ДК «Фестивальный», ходулисты, артисты, песни, танцы и розыгрыш пригласительных билетов — всё это ждёт гостей торгового центра «Карусель» в субботу. Здесь пройдёт промо-акция 4-го Гомельского Международного Фестиваля света «GoLF-19». Организаторы обещают, что интересно будет и взрослым, и детям.

Дата: 2 февраля

Время: 14:00

Место: ТЦ «Карусель», ул. Советская, 149

Вход: свободный

Зимний вальс





Турнир по бальным спортивным танцам «Зимний вальс» — это грациозные па, ритмы румбы и джайва, много блёсток, паркета и лака для волос. Любителям хореографии и ярких красок прямая дорога на турнир.

Дата: 3 февраля

Время: 11:00

Место: ДК «Фестивальный», Речицкий пр., 24

Вход: свободный

Драматический театр





В облдрамтеатре выходные начнутся с комедии в 2-х действиях «Незамужняя женщина» по пьесе Б. Рацера и В. Константинова «Стихийное бедствие». Порой, отсутствие мужчины в доме — настоящая трагедия. Главная героиня спектакля — незамужняя женщина, чья подруга готова на немыслимые ухищрения, чтобы привести в дом жениха. Претенденты на сердце приходят то под видом сантехника, то в костюме страхового объекта. Ждёт ли нелепую историю счастливый финал? Узнайте в театре. Возрастной ценз: 16+.

Дата: 2 февраля

Начало: 18:00

Место: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1

Вход: 6, 7 рублей





В воскресенье актёры театра приглашают зрителей на комедию плаща и шпаги «Изобретательная влюблённая». История о любящей женщине, решившей устранить преграды на пути к своему счастью. Постановка по мотивам произведения испанского драматурга Лопе де Вега — это невероятные сюжетные повороты, приправленные романтическими признаниями и дуэлями, перевоплощениями, танцами и музыкой, смешная и одновременно трогательная история. Возрастной ценз: 14+.

Дата: 3 февраля

Начало: 18:00

Место: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1

Вход: 8, 10 рублей

Молодёжный театр





В субботу зрителей «молодёжки» ждёт психологический триллер «Метод» по пьесе Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма». Зрителям станут свидетелями эксперимента. На время спектакля сцена театра превратится в фокус-комнату, в которой четыре персонажа проходят испытания на престижную должность в крупной фирме. Чтобы стать этим идеальным кандидатом с внушительной зарплатой, надо отказаться от всего человеческого в себе, перешагнуть нравственные пределы. Процедура отбора превращается в жестокую психологическую пытку. Кто победит? Возрастной ценз установлен 18+.

Дата: 2 февраля

Начало: 19:00

Место: молодёжный театр, пр. Ленина, 10

Вход: 7,5 — 8 рублей





Типично английская чёрная комедия «Братишки» (Bad Boys) по пьесе Рэя и Майкла Куни «ТОМ, ДИК И ГАРРИ» продолжит театральные выходные. Обычная семейная пара из Лондона хочет простого человеческого счастья, а их родственники из самых добрых побуждений по мере своих сил пытаются приход этого счастья ускорить — и от их «помощи» голова идёт кругом! Преодоление немыслимых по своей нелепости ситуаций, поиски выхода из тупикового положения, невероятная изобретательность — всё это предстоит героям.

Дата: 3 февраля

Начало: 18:00

Место: молодёжный театр, пр. Ленина, 10

Вход: 8,5 — 9 рублей

Театр кукол

В субботу маленьких зрителей от трёх лет вместе с родителями приглашают на спектакль-сказку в двух действиях «Где живёт Некукарека» по пьесе гомельского драматурга Василя Ткачёва.

Дата: 2 февраля

Начало: 11:00

Место: театр кукол, ул. Пушкина, 14

Вход: 5 — 6 рублей

В воскресенье артисты выйдут на сцену со спектаклем-сказкой в двух действиях «Сэмбо». Возрастной ценз установлен 4+.

Дата: 3 февравля

Начало: 11:00

Место: театр кукол, ул. Пушкина, 14

Вход: 5 — 6 рублей