За что мы платим? В Гомеле обсудили прозрачность сферы ЖКХ — видеорепортаж «СН»

  • 31 января 2019, 13:35
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Качество нашего жилищно-коммунального хозяйства, а также услуг, оказываемых населению вызывает большое количество вопросов и нареканий.

Наверняка у каждого есть истории про неубранные подъезды, грязные стены, перегоревшие лампочки. Капитального ремонта при этом приходится ждать десятилетиями, а ещё каждый год летом отключают горячую воду...

И за всё это приходится платить. Причём всё больше и больше. Вопросам прозрачности системы оплаты услуг ЖКХ и было посвящено очередное «Городское собрание ГДФ».




Марина Дробышевская, Евгений Меркис, gomel.today
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