За что мы платим? В Гомеле обсудили прозрачность сферы ЖКХ — видеорепортаж «СН»

Качество нашего жилищно-коммунального хозяйства, а также услуг, оказываемых населению вызывает большое количество вопросов и нареканий.

Наверняка у каждого есть истории про неубранные подъезды, грязные стены, перегоревшие лампочки. Капитального ремонта при этом приходится ждать десятилетиями, а ещё каждый год летом отключают горячую воду...

И за всё это приходится платить. Причём всё больше и больше. Вопросам прозрачности системы оплаты услуг ЖКХ и было посвящено очередное «Городское собрание ГДФ».