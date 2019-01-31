«Увидимся в Вальгалле». Все спецслужбы Гомеля были подняты на ноги из-за ЧП в СШ № 55, старшеклассников допрашивали до позднего вечера

Странное послание с мотивами германо-скандинавской мифологии, сообщение о взрывчатке, купленной в даркнете, и допросы до позднего вечера. День 30-го января для учащихся и педагогов СШ № 55 Гомеля не задался совершенно.

Началось все с того, что на электронный адрес школы пришел очень необычный e-mail. Как стало известно «Сильным новостям», в нем неизвестные сообщали, что, если в этот день учащиеся параллели девятых классов получат плохие оценки по математике, то здание школы будет взорвано.

Привычный уже «телефонный» терроризм перешел на новый уровень. Ставя такие условия, авторы сообщения, видимо, хорошо понимали, что «закосить» под матерых террористов у них шансов нет и ради пущей убедительности решили добавить в свою историю подробностей. Так, они, в частности, сообщали, что взрывчатку «купили в даркнете».

«Даркнетом» (англ. — darknet, «скрытая сеть», «теневая сеть», прим. «Сильных новостей») называют скрытые от посторонних сети, в которых соединение устанавливается только между доверенными членами. Зачастую используются для нелегальной торговли или иной деятельности, которая в разных странах может противоречить закону.

Завершалось послание совсем уж жутко. «Увидимся в Вальгалле», — написали анонимные авторы. Вальгаллой, напомним, в древней германо-скандинавской мифологии называется рай для доблестный воинов.

Как бы то ни было, гомельские силовики юмора не оценили, подошли к вопросу весьма серьезно и сделали все возможное для того, чтобы встретиться с отправителями послания чуть раньше отбытия в рай. После того, как администрация школы сообщила куда следует, в здании работали саперы, МВД, КГБ, Следственный комитет и МЧС.

По последней полученной «Сильными новостями» информации, старшеклассников СШ № 55 собрали в актовом зале другой школы, неподалеку. Допросы длились еще на момент 22-х часов вечера. По имеющимся сведениям, к этому времени у силовиков уже имелись подозреваемые — учащиеся одного из девятых классов.

«Сильные новости» будут следить за ситуацией. Будет обновлено.