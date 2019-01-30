В Гомеле судят экс-главу областного комитета экономики — видеосюжет «СН»

  • 30 января 2019, 19:46
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В суде Центрального района Гомеля начались заседания по уголовному делу Эльвиры Карницкой. Бывшей главе комитета экономики Гомельского облисполкома вменяют превышение служебных полномочий.

Напомним, что в декабре прошлого года завершилось расследование дела в отношении Эльвиры Карницкой. Она более десяти лет занимала пост председателя комитета экономики Гомельского облисполкома. По версии обвинения, чиновница, являясь членом совета содействия привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.




Надежда Пужинская, Марина Дробышевская, gomel.today
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