В прошлом году на Гомельщине зафиксировали более 13 тысяч преступлений
- 30 января 2019, 16:40
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Люди в материале: Алексей Стук (43)
Места: Гомель (24671)
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