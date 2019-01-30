В прокуратуре области подвели итоги работы за 2018 год. В коллегии принял участие заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

В прошлом году на Гомельщине зафиксировали более 13 тысяч преступлений. Как отметил Алексей Стук, наибольший удельный вес в общем объеме криминала по-прежнему занимают кражи — до 40 процентов, показатель наркопреступности в регионе выше общереспубликанского.

По словам прокурора области Виктора Морозова, ежегодное снижение общего количества преступлений не повод для самоуспокоения. На прежнем уровне остается количество убийств и тяжких телесных повреждений. В конце прошлого года возбуждено семь уголовных дел по без вести пропавшим гражданам: есть основания полагать, что их нет в живых.

Кроме того, прокуратуру области не устраивает сложившаяся практика направления в лечебно-трудовые профилактории. В регионе большое внимание уделяется трудоустройству граждан. Каждый четвертый до направления в ЛТП был занят на производстве, а значит, есть повод задуматься, так ли нужно лишать людей более высокооплачиваемой и востребованной работы.

— Сегодня мы ориентируем правоохранительные органы обращать внимание в первую очередь на асоциальных граждан. На работающих можно повлиять и другими профилактическими мерами, — подытожил Виктор Морозов.