В декабре в Гомеле и Гомельском районе от угарного газа пострадали трое детей

Трое детей пострадали в Гомеле и Гомельском районе в декабре прошлого года от угарного газа при работе газоиспользующего оборудования, сообщил сегодня журналистам главный инженер филиала «Гомельское производственное управление» Гомельоблгаза Николай Чижов, передает корреспондент БелТА.

Один инцидент произошел в поселке Цегельня Гомельского района. Ребенок 2016 года поступил в реанимацию с признаками острого отравления угарным газом. Как выяснилось, мать мальчика в квартире включила плиту и вытяжку над ней и закрыла форточку. При этом работал отопительный аппарат с естественной тягой. Продукты сгорания стали попадать в кухню, что и явилось причиной отравления ребенка. К счастью, сейчас здоровью малыша ничто не угрожает.

При выяснении обстоятельств ЧП оказалось, что хозяйка квартиры нарушила правила эксплуатации газоиспользующего оборудования. К тому же во всем доме отсутствовали акты проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, что также является грубым нарушением.

В Новобелицком районе областного центра из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования пострадали двое детей двух и девяти лет. Родители длительное время пользовались газовой колонкой, при этом форточка в помещении была закрыта. Продукты сгорания скопились в воздухе, в результате дети получили отравление. После оказания необходимой медпомощи их выписали из больницы.

Похожий случай произошел уже и в январе. В Гомеле от угарного газа пострадала 33-летняя женщина. По всем названным фактам проведены проверки.

Николай Чижов подчеркнул важность следования инструкциям по эксплуатации газоиспользующего оборудования. Перед розжигом необходимо проверить наличие тяги в дымовом канале, а также в процессе работы. Особое внимание следует уделять и дымоотводящим патрубкам, их целостности, состоянию оголовков дымовых каналов и другим аспектам.

Для того чтобы обеспечить безопасность граждан, газовая служба проводит плановые проверки технического состояния плит, котлов, колонок. Их периодичность зависит от вида имеющегося в доме оборудования. «В Гомеле и Гомельском районе всего 423 многоквартирных дома, в которых имеется газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымоход. По результатам их проверки нарушения были выявления в 41. В 101 квартире, где были обнаружены источники опасности, была прекращена подача газа. Большинство домовладельцев нарушения устранили. Неподключенными остаются чуть более 30 квартир», — рассказал главный инженер. Он также порекомендовал абонентам установить сигнализаторы загазованности угарного газа.