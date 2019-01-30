«Самый трудный выбор в жизни: вызвать на родную мать бригаду психиатров или потерпеть, пока паранойя не станет записью в ее медкарте?» История одной гомельской семьи, которая боролась со страшным диагнозом. Без хэппи-энда

История гомельской семьи, где страшный диагноз «параноидная шизофрения» у матери расколол нормальную и спокойную жизнь навсегда. Сначала были годы неизвестности, надежды, что болезнь можно победить. Позже — лишь ежедневный самоонализ сына: «Я уже свихнулся или ещё нет?» Монолог гомельчанина Игоря, который боролся до конца. Без хэппи-энда.

Хороший учитель музыки

Прожив с мамой в одной квартире около 23 лет, я не ощущал в полной мере странности в её поведении, а если и замечал — списывал их на возраст человека и особенности характера. 5 лет назад все стало слишком очевидным.

Моя мама — учитель музыки. До 5 класса школы я частенько приезжал с ней на работу, садился на задних партах класса и смотрел, как мама учит детей перебирать пальцами по клавишам фортепиано, превращая звуки в знакомые всем с детства песенки, а для старшеклассников — в сложные переборы, сонаты и сонатины. Ученики очень любили её. А я испытывал гордость за то, что я её сын.

Когда мама вышла на пенсию, она продолжила работать, однако очень недолго. Спустя пару лет она оставила работу учителем, объясняя это тем, что нужно освобождать дорогу молодым. Когда мне исполнилось 23 года, я начал чувствовать лёгкое давление со стороны мамы. Это были еле уловимые странности, которые можно было списать на что угодно, но о том, что это были фундаментальные психические изменения, я не мог предполагать. К слову, о том, что у мамы стоит диагноз F20.0 (шизофрения) я знал с самого детства.

Примерно с 21 года я перестал жить дома. Все эти годы, когда я стал самостоятельным, я никогда не рвал связи с мамой и практически каждый день был у неё дома, ну или на крайний случай мы созванивались.

Комендантский час

Когда мне было около 22 лет, гиперопека со стороны мамы усилилась. Я жил с мамой какой-то период, и в полной мере прочувствовал вкус начинающейся «нескучной» жизни. Сперва появился некий «комендантский час». Сначала до 23:00, потом до 22:00, потом и вовсе «до темноты». Затем мама начала сначала просить, а потом и требовать, чтобы я рассказывал, где я, с кем, когда вернусь, контакты людей, с которыми провожу время.

Однажды, проснувшись дома у своей девушки, я обнаружил на телефоне более десятка пропущенных звонков от мамы. Я начал набирать её номер, однако меня опередили. Звонил участковый. Моя мать заявила в милицию о моем исчезновении: пошла на работу к отцу моей девушки и поставила весь дом на уши известием о том, что со мной что-то произошло.

С этого времени я стал придерживаться правила «меньше знаешь — крепче спишь» и перестал давать матери любую информацию, которая может быть использована против меня. Следующей особенностью стал факт обыска моих вещей. Когда заходил к маме, я находил, что многие мои вещи находятся не на своих местах, а некоторые отсутствуют вообще. Я попытался списать это на свою рассеянность. Но однажды у меня пропал мой диплом об окончании университета и водительское удостоверение. С этого времени я купил себе рюкзак и, собрав всё самое ценное, носил с собой.





«Надо платить нужным людям!»

Экономной маме, которая никогда не покупала себе новой одежды, не позволяла себе роскошной еды, не тратила деньги на алкоголь или сигареты, вдруг резко потребовались деньги. Она начала брать кредиты в банках, просить у меня, занимать у соседей. На мои расспросы я получил неожиданный ответ: «Надо платить нужным людям! Ты видишь, как у нас всё благополучно складывается? Это моя заслуга! Это нам люди помогают за то, что я им плачу!»

Я был шокирован этим заявлением, но получил резюме о том, что мне пока рано знать о таких вещах. Я оставил всё как есть и решил разобраться в этом вопросе без участия мамы. К сожалению, безуспешно, в её действиях не было ничего противозаконного. Ни адвокат, ни милиция ничем помочь не смогли.

Паранойя

2015 год. Я начал встречаться со своей будущей женой. У мамы появилось стойкая уверенность в том, что я хочу собрать некую банду, целью которой будет «выкрасть меня, вывезти меня в лес, потребовать выкуп у мамы в виде её квартиры».

Однажды, проснувшись ночью, я стал открывать дверь своей спальни и услышал звон. К двери были приставлены столовые приборы, чтобы, когда я выхожу из комнаты, звук их падения пробуждал маму и она была начеку, дабы я не причинил ей никого физического вреда.

В туалете за унитазом мама насобирала гору из десятков разбитых чашек и блюдец. Сколько бы я не заметал её и выбрасывал, в течение следующего месяца набрасывалось ещё столько же битой посуды. Мама призналась, что делает это на счастье, потому что посуду бить — это хорошая примета.

Иногда когда приходил с работы и останавливался перед дверью копаясь в поисках ключей, я слышал маму где-то у дверей. Она с кем-то оживлённо спорила: «Вова ходит на тренировки, там много разных ребят, нужно быть осторожнее» или «У Януковича утопился сын, это неспроста!» Но стоило мне только войти в дом, и мама начинала себя вести, будто ничего не было и вообще она моет посуду. Хотя вода выключена, посуды нет, а она стоит в зале...

Однажды утром, мама поведала мне, что ни я, ни моя девушка не сможет отнять у неё квартиру никакими преступными методами, она написала завещание на эту квартиру. Получателем её станут «надёжные люди».

Актер фильма

В тот момент мне показалось, что я нахожусь в каком-то идиотском фильме. Я уже понимал, что у мамы серьёзное обострение болезни. Логичным решением было пойти к её участковому врачу в психоневрологическом диспансере и обрисовать ситуацию. Доктор мамы меня внимательно выслушал и пообещал решить этот вопрос. К нам домой стали приходить письма с вызовом мамы в диспансер. Доктор звонил и лично приглашал её зайти. Сначала она посещала врача и успешно врала ему, что чувствует себя хорошо. Ей ставили уколы, которые действовали около месяца, Но позже у мамы появилась железная «отмазка». Она начала ссылаться на то, что этот препарат сильно поднимает ей давление и прекратила приходить на уколы и посещать врача вовсе.

Мама просто лгала и не хотела лечиться. К её симптомам добавился параноидальный страх того, что соседи приходят к нам домой, пока она и я на работе, воруют и портят её личные вещи, убивают цветы.

Я пошёл к главврачу Гомельской психиатрической больницы. Тот выслушал мой рассказ и предложил следующий план действий. Первое: дать непосредственное распоряжение участковому решить сложившуюся ситуацию. Второе: если это не принесёт никакой конструктивной пользы — госпитализировать её в больницу по своему распоряжению. Как и следовало ожидать, участковый вяло позвонил моей маме и отправил письмо с просьбой явиться в диспансерное отделение больницы. Оба этих шага были проигнорированы, а главврач оказался в отпуске на месяц.





Квартира для «РУСФОНДА»

С большим трудом получилось уложить маму в больницу. За тот месяц, что мама лечилась, мы с супругой навели в доме порядок, разобрали все пакеты, разложили всё по шкафам. В ходе уборки мы нашли полтора десятка квитанций на общую сумму более 5000$ и завещание. Деньги в пользу российского благотворительного фонда «РУСФОНД», а квартиру она завещала его президенту — Амбиндеру Льву Сергеевичу. Странно, что банк получатель платежей был не российский, как было бы логично для русского благотворительного фонда, а например WellsFargoNewYork или Райффайзер банк в Германии. Разумеется, многие соседи в доме стали смотреть на меня и на мою жену как на молодых захватчиков, которые силой запихали старушку в психушку, чтобы пожить в её квартире.

Мама провела в больнице ровно месяц. Разумеется, я приезжал к ней и привозил продукты. Ей стало значительно лучше. Доктор стационарного отделения предупредила меня, что вылечить мою маму на сто процентов не получится в связи с тем, что она большую половину жизни больна и возраст уже серьёзный. Поэтому я должен быть готов к неким странностям.

Когда я привёз маму домой, это был другой человек. Она стала заниматься цветами, домашними делами, по вечерам смотрела телевизор. Единственная странность, которая осталась у мамы, это паранойя по соседям. Ей по-прежнему чудилось, что кто-то ходит в дом, прячет её вещи и портит цветы. Через год, в июле 2017 года, мама сама попросила её отвезти в больницу, потому что чувствовала, что становится более раздражительной и нервозной. Она снова пролежала месяц, и состояние её было более чем удовлетворительным. Всё шло гладко. Пока.

Без вести пропавшая

В июле 2018 года мама пропала. Такого никогда не было, и я запаниковал. На следующий день мне позвонили:

— С Вами говорит менеджер Идея Банка. Ваша мама у нас хочет оформить кредит и сделать Вас поручителем. Что Вы скажете?

— Нет. Ни в коем случае не давайте ей кредит! Она еле живёт на свою пенсию и мою помощьи выплатить его не сможет. Кстати, Вы не подскажите, где именно моя мама, в каком Идея Банке, на Советской или на Победе?

— Ваша мама в отделении Идея Банка в Минске, на вокзале.

Когда мама вернулась домой, она соврала мне, что была у каких-то друзей со времён университета и не успела мне позвонить и оставить записку о том, что куда-то уедет. В августе мама снова уехала сначала в Минск, потом в Москву. Уже на неделю. А по приезду рассказала, что нашла работу мне, моей жене и её родителям в Москве и что все мы скоро заживём счастливо.

9 сентября 2018 года мамы снова не оказалось дома. 12 сентября я получил письмо от неё с обратным адресом «Минский главпочтамп» примерно следующего содержания: «Дорогие мои, пишет вам ваша непутёвая мама. Я скоро напишу тебе подробности моей поездки, а пока береги себя, Сашулю и сыночка, старайся больше отдыхать и не надрываться на работе! Целую вас и молюсь за вас! Скоро с тобой свяжусь!»

Подозреваемый

Прошло три месяца и никаких вестей не появилось. Меня и Сашу то и дело вызывают на допросы в РОВД и Следственный Комитет. Следователь из СК уже который раз предупреждает, что вызовет меня и жену на полиграф: «На полиграфе большая часть преступлений раскрывается». Намёками мне дают понять, что я подозреваемый. Думаю, что это основывается на показаниях тех соседей, которые упорно считают, что это я инициировал пропажу матери. Я, как сын, чувствую лёгкую тоску о ней. Все последние годы я ощущал, как мне тяжело и как трудно держать холодным разум, когда перед тобой делают или говорят вещи, которые никак не попадают в категорию «нормальное». Но перед тем, как сойти с ума, мама отдала мне всю себя без остатка и без помощи отца, одна воспитала меня тем, кого вот уже четвёртый год супруга зовёт «самый лучший мужчина в мире». Значит все старания были не напрасно.

Маму нашли совсем недавно. В Тульской области, Заокский район, посёлок Сосновый бор, в лесополосе. Мёртвую.