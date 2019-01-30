«Лучше деньгами». На фабрике «8 марта» часть зарплаты выдают изделиями — видеорепортаж «СН»

  • 30 января 2019, 15:48
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Недавно в сети появилась информация о том, что на гомельской фабрике «8 марта» на часть зарплаты работников заставляют брать изделия предприятия. Съемочная группа «Сильных новостей» пришла к проходной предприятия, чтобы узнать из первых уст, как на самом деле обстоят дела.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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