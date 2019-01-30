Гомельчанин-рецидивист в дизеле украл у спящей пассажирки телефон за 8000 рублей, ему грозит до 4 лет тюрьмы

  • 30 января 2019, 14:54
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39-летний гомельчанин ехал в дизеле Гомель — Речица. Его внимание привлекла активно разговаривающая по телефону пассажирка, а точнее сказать, ее недешевый телефон, как потом окажется, стоимостью 8 тысяч рублей. Так как дело было ранним утром, многие пассажиры дремали. Наговорившись вдоволь, сомкнула глаза и говорливая дама. Телефон сунула в сумку, а вот закрыть ее не удосужилась.

Неоднократно судимый за разбой и грабеж гомельчанин только и ждал этого момента: ловко вытащил аппарат из сумочки. Женщина отошла от сна и хватилась пропажи, стала спрашивать, не видел ли кто, куда подевался телефон. Все отрицали, пожал плечами и вор. Потерпевшая поставила в известность об инциденте машиниста. Тот проинформировал о краже сотрудников милиции. Когда поезд прибыл в Речицу, наряды правоохранителей уже встречали пассажиров. Мужчина с чужим телефоном сразу вызвал подозрение у опытных профессионалов. В кармане у него и был обнаружен дорогой мобильник.

 Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Неоднократно судимому мужчине грозит до 4-лет лишения свободы. В качестве меры пресечения в отношении него избран арест. Безусловно, фактором не в его пользу является то, что фигурант на момент совершения преступления имел непогашенную судимость, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Нелишне будет напомнить и хозяевам дорогих вещей, чтобы те лучше заботились об их сохранности, считают правоохранители.




Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Гомель (24671), Речица (1418)

Метки: Криминал (11352), Область (6449)

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