Гомельчанин-рецидивист в дизеле украл у спящей пассажирки телефон за 8000 рублей, ему грозит до 4 лет тюрьмы

39-летний гомельчанин ехал в дизеле Гомель — Речица. Его внимание привлекла активно разговаривающая по телефону пассажирка, а точнее сказать, ее недешевый телефон, как потом окажется, стоимостью 8 тысяч рублей. Так как дело было ранним утром, многие пассажиры дремали. Наговорившись вдоволь, сомкнула глаза и говорливая дама. Телефон сунула в сумку, а вот закрыть ее не удосужилась.

Неоднократно судимый за разбой и грабеж гомельчанин только и ждал этого момента: ловко вытащил аппарат из сумочки. Женщина отошла от сна и хватилась пропажи, стала спрашивать, не видел ли кто, куда подевался телефон. Все отрицали, пожал плечами и вор. Потерпевшая поставила в известность об инциденте машиниста. Тот проинформировал о краже сотрудников милиции. Когда поезд прибыл в Речицу, наряды правоохранителей уже встречали пассажиров. Мужчина с чужим телефоном сразу вызвал подозрение у опытных профессионалов. В кармане у него и был обнаружен дорогой мобильник.

— Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Неоднократно судимому мужчине грозит до 4-лет лишения свободы. В качестве меры пресечения в отношении него избран арест. Безусловно, фактором не в его пользу является то, что фигурант на момент совершения преступления имел непогашенную судимость, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Нелишне будет напомнить и хозяевам дорогих вещей, чтобы те лучше заботились об их сохранности, считают правоохранители.