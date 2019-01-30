В Гомеле разыскивают женщину, укравшую из фойе магазина той-терьера

20 января примерно в 17.50 в магазине «Веста» по улице Мазурова украли собаку — той-терьера по кличке Арнольд.

В краже подозревают женщину-попрошайку. По имеющейся информации, ее часто можно увидеть в том районе у магазинов «Веста», «Алми», «Два Гуся», при себе может иметь картонную табличку с текстом и помощи.





В УВД сообщили, что на вид подозреваемой 25-30 лет, среднего роста, славянской, либо цыганской внешности. В момент совершения преступления была в темно-сиреневой куртке с горизонтальными полосами на груди и рукавах, черных штанах, черных ботинках с белой подошвой и вязаной ярко-сиреневой шапке.





Если вам что-либо известно о местонахождении данной женщины, просьба сообщить информацию по телефонам +375 (29) 391-32-06, +375 (29) 608-96-02 или 102.