В Гомеле «Табакерки» устанавливают рядом со школами и больницами. Как ситуация отличается от других городов и в чем суть проблемы?

Пока жители Бреста и Витебска активно подписывают петиции против киосков «Табакерка», Гомель оказался в двоякой ситуации. С морально-этической точки зрения — это пропаганда курения. С другой стороны — никакого закона их местоположение не нарушает.

Например, как в Бресте. Где один из таких киосков установили прямо на велосипедной дорожке, за чем последовала незамедлительная реакция возмущённых горожан — через некоторое время его передвинули. Автор петиции в Витебске ссылается на то, что, согласно декрету президента № 2 от 24 января 2019, курение на остановках общественного транспорта запрещено. Но, здесь же устанавливают табачные киоски.

Как в других городах, так и в Гомеле «Табакерки» устанавливают на таких территориях, где по логике вещей им явно не место. Например, остановка «улица Медицинская». Это в Медгородке. Прямо напротив Онкологического диспансера.





Или остановка «улица Бориса Царикова». Напротив СШ № 25.





Чтобы наглядно показать масштаб «захвата», гомельский активист занялся разработкой онлайн-карты «Табакерок», куда постепенно наносит все объекты.

Часто «Табакерки» можно увидеть рядом с другими торговыми объектами, в которых помимо табачной продукции представлены и другие сопутствующие товары. Казалось бы, зачем конкурировать с теми, кому, скорее всего, заведомо проиграешь? Руководитель экспертного сообщества «Стратегическая мысль» Алексей Харкевич объясняет, как работает эта торговая сеть.

— С точки зрения этики можно по-разному рассуждать. Если рассматривать «Табакерки» как рекламу сигарет, то это однозначно плохо. У нас в законодательстве существуют такие ограничения, что можно сказать — реклама сигарет запрещена. А тут, с точки зрения закона о рекламе, я вижу определённый нюанс. Но, опять же, если это зарегистрированная торговая марка, то нарушений, получается, нет.

Ограничений на реализацию табачной продукции в радиусе 500 метров от учебных заведений не предусмотрено. Да и такое требование было бы сложно реализовать. Магазины, которые возле школ — они и так торгуют сигаретами.

Да. Такого закона нет на данный момент, чтобы ограничивать продажу сигарет вблизи социальных объектов и учреждений образования. Но, если бы компания «Энерго-Оил», которой принадлежат «Табакерки», покупала бы недвижимость по конкурсу, то исполнительный комитет смог бы выставить свои требования. В любом проекте недвижимости, если он выставляется на конкурс, существуют ограничения в плане деятельности, которой можно заниматься. А здесь, получается, все земли выделили вне конкурса.





«Сильные новости» обратились за комментарием непосредственно в саму компанию «Энерго-Оил». В нём отказали.

Запись звонка

Напомним, что компания «Энерго-Оил» подконтрольна бизнесмену Алексею Олексину. В 2017 году белорусские власти доверили его компании создание единой товаропроводящей сети. Благодаря чему она будет продавать табачную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Планировалось, что, благодаря инвестициям бизнесмена, будут увеличены мощности Гродненской табачной фабрики. В правительстве, это объясняли тем, что за рубежом возрастает спрос на табачную продукцию белорусского производства.

Землю под реализацию местные исполкомы предоставили компании без аукциона.





— Насколько мне известно, все эти пункты, где установлены «Табакерки» выделены на льготных условиях. Без конкурсов. Не проводилось аукционов, ни с кем не пришлось торговаться. С самого начала эти предполагаемые 2500 мест достались этой кампании просто. Причём, под них выделили очень даже неплохие места: вблизи торговых точек, на остановках. Что очень выгодно для того, кто продаёт. Это с одной стороны. С другой — внутри этих киосков всё обустроено, есть свет, помещение обогревается. То есть, расходы по этим торговым точкам они тоже несут.

Всё это выглядит как долгосрочный выгодный проект. В настоящий момент сигареты можно купить там же, где и другие товары. Поэтому пока никаких очередей у киосков не наблюдается. Но это пока. Сейчас идут разговоры о том, что в правительстве будет лоббироваться законопроект о том, чтобы запретить продажу сигарет в общем торговом зале. И если такой законопроект будет, то крупные торговые сети перенесут продажу сигарет в отдельное обособленное место, а магазины поменьше — если их площадь не будет им этого позволять — откажутся от продажи вовсе. Вот тогда-то спрос на эти торговые точки вырастет сразу.

Пока всего этого не видно. Ассортимент у них скудный, сопутствующих товаров особо нет.

Согласно программе социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, утверждённой президентом, приоритетными направлениями признаны инвестиции, занятость и экспорт. Получается, проект Олексина подходит по всем параметрам — инвестиции в табачную фабрику; создание рабочих мест (2500 киосков по всей стране), плюс к этому создание — табачного производства в Шабанах, ради которого изменили границы Минска; экспорт табачной продукции за рубеж.

— Есть такой вид налогов — если можно так сказать — это акциз. Его в простонародье называют «налогом на грех». То есть, сигареты приносят вред обществу, ухудшают здоровье нации, увеличивают расходы на медицину. Но с никотиновой зависимостью бороться тяжело. Соответственно, для того, чтобы снизить количество потребления и получить деньги, которые потом будут тратиться на здравоохранение — вводится акциз, — поясняет Алексей Харкевич.





У нас, в Беларуси ставки акцизов относительно низкие. Даже относительно всех соседних стран. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы их приравнять — сделать единые ставки по Евразийскому Союзу — и тогда они увеличатся. Таким образом, получается, что с одной стороны это выгодно государству — поступление налогов за счёт акциза, с другой — у нас акциз достаточно низкий в сравнении с другими странами. То есть, тем самым, можно сказать, что наша страна как бы популяризирует производство и потребление сигарет. Продавая их активно, в том числе, за рубеж.

Есть организации-дистрибьюторы. Они только продают. Например, «Табакерки» принадлежат компании «Энерго-Оил».Соответственно, они уполномочены продавать определённые марки сигарет. Цены они декларируют, и каждый месяц могут устанавливать новую стоимость.

Понятно, что фактически они устанавливают цену. А потом ещё от этой цены уже считается акциз. Этот доход государству не привязан к цене как к таковой. Он привязан к категории сигарет. Три категории сигарет: самые дорогие, средние и дешёвые. У них разные ставки акцизов. Но прямой связи при этом нет.





Получается следующее: применительно к дешёвым сигаретам акциз больше. Скорее, это направлено на то, чтобы не стимулировать потребление дешёвых сигарет. Соответственно, если у нас введётся акциз, который будет в едином таможенном пространстве, то ставки резко увеличатся. А это уже ударит по более дешёвым сигаретам. За счёт этого они подрастут в цене.

Всё это с точки зрения доходов государства. При этом однозначно сказать сложно, много ли на этом наше государство зарабатывает. С одной стороны, оно вроде как, должно зарабатывать на акцизе. Но с другой стороны — если установить большой размер акцизы, то сигареты вообще продаваться не будут, ни здесь, ни за рубеж. И вот они как бы так балансируют на том, чтобы наши сигареты были дешевле, чем за границей.

Всё это действительно похоже на захват. К примеру, чтобы залить детский каток у себя во дворе, нужно согласовать это со всеми службами. В то время, как любой крупный бизнесмен может получить заведомо выгодные территории без конкурса и аукциона. Беларусь — социально ориентированное государство