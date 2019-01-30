В Гомеле «Табакерки» устанавливают рядом со школами и больницами. Как ситуация отличается от других городов и в чем суть проблемы?

  • 30 января 2019, 10:42
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Пока жители Бреста и Витебска активно подписывают петиции против киосков «Табакерка», Гомель оказался в двоякой ситуации. С морально-этической точки зрения — это пропаганда курения. С другой стороны — никакого закона их местоположение не нарушает. 

Например, как в Бресте. Где один из таких киосков установили прямо на велосипедной дорожке, за чем последовала незамедлительная реакция возмущённых горожан — через некоторое время его передвинули. Автор петиции в Витебске ссылается на то, что, согласно декрету президента № 2 от 24 января 2019, курение на остановках общественного транспорта запрещено. Но, здесь же устанавливают табачные киоски.

Как в других городах, так и в Гомеле «Табакерки» устанавливают на таких территориях, где по логике вещей им явно не место. Например, остановка «улица Медицинская». Это в Медгородке. Прямо напротив Онкологического диспансера.


Или остановка «улица Бориса Царикова». Напротив СШ № 25. 


Чтобы наглядно показать масштаб «захвата», гомельский активист занялся разработкой онлайн-карты «Табакерок», куда постепенно наносит все объекты.

Часто «Табакерки» можно увидеть рядом с другими торговыми объектами, в которых помимо табачной продукции представлены и другие сопутствующие товары. Казалось бы, зачем конкурировать с теми, кому, скорее всего, заведомо проиграешь? Руководитель экспертного сообщества «Стратегическая мысль» Алексей Харкевич объясняет, как работает эта торговая сеть.

— С точки зрения этики можно по-разному рассуждать. Если рассматривать «Табакерки» как рекламу сигарет, то это однозначно плохо. У нас в законодательстве существуют такие ограничения, что можно сказать — реклама сигарет запрещена. А тут, с точки зрения закона о рекламе, я вижу определённый нюанс. Но, опять же, если это зарегистрированная торговая марка, то нарушений, получается, нет.

Ограничений на реализацию табачной продукции в радиусе 500 метров от учебных заведений не предусмотрено. Да и такое требование было бы сложно реализовать. Магазины, которые возле школ — они и так торгуют сигаретами.

Да. Такого закона нет на данный момент, чтобы ограничивать продажу сигарет вблизи социальных объектов и учреждений образования. Но, если бы компания «Энерго-Оил», которой принадлежат «Табакерки», покупала бы недвижимость по конкурсу, то исполнительный комитет смог бы выставить свои требования. В любом проекте недвижимости, если он выставляется на конкурс, существуют ограничения в плане деятельности, которой можно заниматься. А здесь, получается, все земли выделили вне конкурса.


«Сильные новости» обратились за комментарием непосредственно в саму компанию «Энерго-Оил». В нём отказали. 

Напомним, что компания «Энерго-Оил» подконтрольна бизнесмену Алексею Олексину. В 2017 году белорусские власти доверили его компании создание единой товаропроводящей сети. Благодаря чему она будет продавать табачную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Планировалось, что, благодаря инвестициям бизнесмена, будут увеличены мощности Гродненской табачной фабрики. В правительстве, это объясняли тем, что за рубежом возрастает спрос на табачную продукцию белорусского производства.

Землю под реализацию местные исполкомы предоставили компании без аукциона.


 Насколько мне известно, все эти пункты, где установлены «Табакерки» выделены на льготных условиях. Без конкурсов. Не проводилось аукционов, ни с кем не пришлось торговаться. С самого начала эти предполагаемые 2500 мест достались этой кампании просто. Причём, под них выделили очень даже неплохие места: вблизи торговых точек, на остановках. Что очень выгодно для того, кто продаёт. Это с одной стороны. С другой — внутри этих киосков всё обустроено, есть свет, помещение обогревается. То есть, расходы по этим торговым точкам они тоже несут.

Всё это выглядит как долгосрочный выгодный проект. В настоящий момент сигареты можно купить там же, где и другие товары. Поэтому пока никаких очередей у киосков не наблюдается. Но это пока. Сейчас идут разговоры о том, что в правительстве будет лоббироваться законопроект о том, чтобы запретить продажу сигарет в общем торговом зале. И если такой законопроект будет, то крупные торговые сети перенесут продажу сигарет в отдельное обособленное место, а магазины поменьше — если их площадь не будет им этого позволять — откажутся от продажи вовсе. Вот тогда-то спрос на эти торговые точки вырастет сразу.

Пока всего этого не видно. Ассортимент у них скудный, сопутствующих товаров особо нет.

Согласно программе социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, утверждённой президентом, приоритетными направлениями признаны инвестиции, занятость и экспорт. Получается, проект Олексина подходит по всем параметрам — инвестиции в табачную фабрику; создание рабочих мест (2500 киосков по всей стране), плюс к этому создание — табачного производства в Шабанах, ради которого изменили границы Минска; экспорт табачной продукции за рубеж.

— Есть такой вид налогов — если можно так сказать — это акциз. Его в простонародье называют «налогом на грех». То есть, сигареты приносят вред обществу, ухудшают здоровье нации, увеличивают расходы на медицину. Но с никотиновой зависимостью бороться тяжело. Соответственно, для того, чтобы снизить количество потребления и получить деньги, которые потом будут тратиться на здравоохранение — вводится акциз, — поясняет Алексей Харкевич.


У нас, в Беларуси ставки акцизов относительно низкие. Даже относительно всех соседних стран. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы их приравнять — сделать единые ставки по Евразийскому Союзу — и тогда они увеличатся. Таким образом, получается, что с одной стороны это выгодно государству — поступление налогов за счёт акциза, с другой — у нас акциз достаточно низкий в сравнении с другими странами. То есть, тем самым, можно сказать, что наша страна как бы популяризирует производство и потребление сигарет. Продавая их активно, в том числе, за рубеж.

Есть организации-дистрибьюторы. Они только продают. Например, «Табакерки» принадлежат компании «Энерго-Оил».Соответственно, они уполномочены продавать определённые марки сигарет. Цены они декларируют, и каждый месяц могут устанавливать новую стоимость.

Понятно, что фактически они устанавливают цену. А потом ещё от этой цены уже считается акциз. Этот доход государству не привязан к цене как к таковой. Он привязан к категории сигарет. Три категории сигарет: самые дорогие, средние и дешёвые. У них разные ставки акцизов. Но прямой связи при этом нет.


Получается следующее: применительно к дешёвым сигаретам акциз больше. Скорее, это направлено на то, чтобы не стимулировать потребление дешёвых сигарет. Соответственно, если у нас введётся акциз, который будет в едином таможенном пространстве, то ставки резко увеличатся. А это уже ударит по более дешёвым сигаретам. За счёт этого они подрастут в цене.

Всё это с точки зрения доходов государства. При этом однозначно сказать сложно, много ли на этом наше государство зарабатывает. С одной стороны, оно вроде как, должно зарабатывать на акцизе. Но с другой стороны — если установить большой размер акцизы, то сигареты вообще продаваться не будут, ни здесь, ни за рубеж. И вот они как бы так балансируют на том, чтобы наши сигареты были дешевле, чем за границей.

Всё это действительно похоже на захват. К примеру, чтобы залить детский каток у себя во дворе, нужно согласовать это со всеми службами. В то время, как любой крупный бизнесмен может получить заведомо выгодные территории без конкурса и аукциона. Беларусь — социально ориентированное государство




Надежда Пужинская, gomel.today
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