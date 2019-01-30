Из крапивы и одуванчиков: гомельчанка помогает создавать хлеб «от всех болезней»

Подростки-исследователи сделали хлеб «от всех болезней» и надеются совершить переворот в кулинарии и в сознании людей.

Коричневый — крапива, зеленый — шпинат, белый — одуванчик, а черный — серый орех. Это не уроки эко-эстетики, а цвета совершенно необычного хлеба, которым угостили корреспондента Sputnik Тамару Зенину в лаборатории нано- и биотехнологии Республиканского центра инновационного и технического творчества.

Яйцо как ориентир

Оказалось, что кроме непривычного вкуса, этот хлеб обладает еще и удивительными свойствами.

«Он содержит растительный сбалансированный белок, который по своим качествам не уступает животному», — уверяет автор продукта, студентка 3 курса Гомельского медуниверситета Арина Ефимченко.

— То есть, его можно есть без колбасы?

— И даже вместо нее! — подтверждает Арина и рассказывает, что, разрабатывая рецептуру, ориентировалась на белок яйца, чей аминокислотный состав является наиболее сбалансированным для потребностей человека.

Интересно, что разработала рецептуру необычного хлеба Арина еще три года назад, будучи школьницей, под руководством заведующего лабораторией доктора Олега Дарашкевича.





В 2016 году изделие было по достоинству оценено на международной медико-биологической конференции молодых исследователей в Санкт-Петербурге и даже отмечено дипломом 2 степени Международного общества патофизиологов, об этом хлебе написали многие СМИ.

Во время Всероссийского стартап-тура Фонда «Сколково» советник президента фонда Пекка Вильякайнен, попробовав изделие, сразу предложил наладить его производство.

Однако пекут уникальный хлеб по-прежнему только в лаборатории центра инновационного творчества. Почему разработка юных ученых «не пришлась по вкусу» массовому потребителю?

Хлеб из одуванчиков

Доктор Дарашкевич экспериментировал с производством хлеба с разными добавками еще со времен своего студенчества. Об этих опытах он рассказал своим ученикам.





Идея понравилась Арине Ефимченко, в то время одиннадцатикласснице. Школьница увлекалась биологией, и, конечно же, знала, что источниками полноценного для человека белка являются животные продукты.

Растительный белок также может обеспечить организм всеми необходимыми аминокислотами, но только при условии, что несколько растительных продуктов будут смешаны в определенном соотношении в одном изделии.

Арина решила вывести эту формулу правильного сочетания и преподнести ее в виде популярного для всех продукта — хлеба.

Для опытов с растительными белками Ефимченко выбрала дикорастущие растения — крапиву, сныть, подорожник, одуванчик, люцерну и прочие, как бы сказали многие, «сорняки».

«Но будьте аккуратны со словом „сорняки“!» — посоветовал доктор Дарашкевич и заверил, что «все эти травы — настоящий кладезь белков, а, например, у вьюнка вообще большое будущее, потому что он не боится засухи и очень продуктивный».

«Все эти растения богаты незаменимыми аминокислотами, идеальное соотношение которых в продукте просто нужно было рассчитать по определенным математическим алгоритмам», — подтвердила Арина.





Она вспомнила, что на «просто рассчитать» потратила целое лето.

«Я привезла с дачи кучу травы и несколько месяцев ее сушила, измельчала, делала экстракты, загущала их до нужной концентрации и пробовала разные варианты, чтобы выработать оптимальные пропорции», — рассказывает девушка.

Лапша из яблок

Прежде чем перейти к результатам проведенных Ариной испытаний, необходимо сделать одно важное отступление.

Во время работы с хлебом, талантливая школьница умудрилась стать стипендиатом специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи... за яблоки, а точнее за разработку технологии их комплексной переработки в домашних условиях.

На даче у родителей Арины росли не только дикие травы, но и несколько яблонь, дающих много плодов. Большинство хозяек отжимают из яблок сок или пекут яблочные пироги.





Но будущий врач Арина Ефимченко уже тогда понимала, что главная ценность яблок — это пектин. В домашних условиях получить пектин непросто.

«Сначала я отжимала на соковыжималке сок, затем в специальный высокопродуктивный биоконвертор закладывала жмых, из которого через 12 часов начинал легко выделяться пектин», — делится технологий Арина. Из полученного пектина и отжатого жмыха она умудрилась сделать «целую линейку» полезных продуктов. Само собой — мармелад и желейные конфеты.

Далее по специальной технологии девушка сушила и измельчала жмых с остатками пектина, и полученную смесь добавляла вместе с мукой в тесто.

А потом из этого теста испекла не только хлеб, но и печенье, сушки и даже сделала лапшу!

На конкурс Союзного государства «Таланты XXI века» предприимчивая Арина представила все эти изделия, а также порошок из высушенного жмыха, который можно использовать в качестве пребиотика для улучшения кишечной микрофлоры.

Разработка минской школьницы была оценена на конкурсе дипломом 2 степени, а сама Арина стала лауреатом Фонда президента для талантливой молодежи.

Как испечь лекарство от всех болезней

После множества исследований для производства чудо-хлеба главными составляющими Арина выбрала экстракты обычных сныти и крапивы.

Автор изделия уверена, что она все-таки подобрала оптимальную формулу пищевого белка из растительных аминокислот, эквивалентную животному белку.

Согласно ее расчетам, всего 200 г полученного продукта способны заменить человеку суточную норму полноценного белка.

Конечно, никаких биологических или медицинских испытаний продукт не проходил. На это ни у школьников, ни у их научного руководителя нет средств.

Зато они сами, а заодно родители, знакомые, знакомые знакомых уже несколько лет едят хлеб с удовольствием и утверждают, что он действительно очень сытный и полезный.





«Помните, в блокаду для голодающих жителей Ленинграда пекли хлеб из того, что было доступно в осажденном городе. В том хлебе была практически одна лебеда, которую собирали на пустырях. А она как раз очень богата белком.

Поэтому многие блокадники выжили, в том числе и за счет такого хлеба», — приводит пример из истории научный руководитель проекта Олег Дарашкевич и заверяет, что хлеб его ученицы обладает ценными лечебными свойствами.

«Мои знакомые, страдающие сахарным диабетом, атеросклерозом или ожирением, даже при кратковременном употреблении нашего хлеба могли в это время обходиться без лекарств», — утверждает доктор.

Сегодня в лаборатории продолжают экспериментировать с различными рецептурами самодельного хлеба. Перепробовав в нем уже более 40 дикорастущих лекарственных растений, будущие ученые и врачи пытаются добиться от своего продукта терапевтического эффекта.





«Например, экстракт из галеги, которую мы выращивали на опытном участке, обладает активностью по снижению уровня сахара в крови. Метформин, активно используемый для лечения диабета 2 типа, является аналогом компонента из этого растения», — объясняет доктор Дарашкевич. На вопрос, почему до сих пор уникальный хлеб так и не появился в продаже, он с грустью отвечает:"Мы не бизнесмены, мы ученые, как сделать этот продукт массовым и продавать, мы не знаем".

Но конструктивные предложения о партнерстве, уверяют производители хлеба, они рассмотреть готовы.