Под Гомелем началась установка опор нового автомобильного моста через Сож

  • 30 января 2019, 09:34
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Под Гомелем начали устанавливать опоры будущего автомобильного моста через реку Сож. Это второй этап большой стройки.

Старый путепровод пришлось закрыть по аварийным причинам ещё в августе. Сейчас все машины направляют в объезд через город. Самое сложное — земельные работы. В глубоких траншеях размещают железные блоки, которые потом бетонируют. Работают круглосуточно и без выходных. Опоры достигнут 15 метров в высоту. Всего их будет восемь. Сверху лягут металлические пролёты — основа для дорожного полотна.

Новый мост возводят буквально в десяти метрах от старого. Он, кстати, не подлежит восстановлению и будет демонтирован. Этот участок — важная транспортная артерия. Здесь проходит участок республиканской трассы М8 (от границы России до Украины). Ориентировочный срок сдачи объекта — 2021 год.




ОНТ
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