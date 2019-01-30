Под Гомелем началась установка опор нового автомобильного моста через Сож

Под Гомелем начали устанавливать опоры будущего автомобильного моста через реку Сож. Это второй этап большой стройки.

Старый путепровод пришлось закрыть по аварийным причинам ещё в августе. Сейчас все машины направляют в объезд через город. Самое сложное — земельные работы. В глубоких траншеях размещают железные блоки, которые потом бетонируют. Работают круглосуточно и без выходных. Опоры достигнут 15 метров в высоту. Всего их будет восемь. Сверху лягут металлические пролёты — основа для дорожного полотна.

Новый мост возводят буквально в десяти метрах от старого. Он, кстати, не подлежит восстановлению и будет демонтирован. Этот участок — важная транспортная артерия. Здесь проходит участок республиканской трассы М8 (от границы России до Украины). Ориентировочный срок сдачи объекта — 2021 год.