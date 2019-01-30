Видеофакт: гомельские таможенники задержали россиянку, прятавшую 36 тыс. долларов в рюкзаке, возбуждено уголовное дело

  • 30 января 2019, 09:25
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В пункте таможенного оформления «Терюха» таможенники задержали россиянку, которая спрятала в дне рюкзака крупную сумму.

Женщина ехала на поезде «Киев — Санкт-Петербург» и не планировала ничего декларировать. Но осмотр принес неожиданные результаты: на дне рюкзака в подкладке, предназначенной для придания жесткости дну, нашли крупную сумму — 34 500$ и 1 800€.


Возбуждено уголовное дело.

Напомним, через границу без декларирования можно переводить сумму, эквивалентную 10 000$. В противном случае рискуете стать фигурантов уголовное дела.




gomel.today
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