Российская компания Red Wings не будет летать из Гомеля в Москву

  • 30 января 2019, 09:05
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В октябре 2018 года российская авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты в Витебск и Гомель. Однако в январе стало известно, что этих рейсов не будет.

Ожидалось, что полеты из двух областных белорусских городов в российскую столицу будут совершаться с частотой не более семи раз в неделю.

Росавиация опубликовала приказ от 24 января 2019 года, где отозвала у Red Wings допуск к международным перевозкам. Причина — авиакомпания сама отказалась от этих рейсов.




TUT.BY
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