Ко Дню встречи выпускников — гомельчане вспоминают школу — видеорепортаж «СН»

622 «В обстановке, близкой к реальной». Армию проверят на умение родину защищать Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси началась 29 января. Из запаса призовут около 1400 человек....

523 С 1 февраля изменяются размеры бюджета прожиточного минимума Минтруда и соцзащиты анонсировало повышение бюджета прожиточного минимума (БПМ). Новые размеры будут действовать в стране с 1 февраля по 30 апреля....

602 СБУ нашла белорусов среди наемников ЧВК Вагнера в Африке Служба безопасности Украины сообщила, что в ее распоряжении оказались паспортные данные более чем тысячи наемников российской ЧВК Вагнера, которые с августа по декабрь 2018 года бы...

875 «Плыла по середине Немана»: гродненские спасатели сняли со льдины собаку — видео Спасатели Центральной спасательной станции Гродно спасли собаку со льдины. Собака была благодарна, пишет Hrodna.life....

1847 В Италии понижают пенсионный возраст и вводят безусловный базовый доход для безработных и бедных Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ, который называется «квоты 100». Документом снижают пенсионный возраст и вводят безусловный базовый доход для безработных и тех, кто находитс...