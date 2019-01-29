Ко Дню встречи выпускников — гомельчане вспоминают школу — видеорепортаж «СН»

  • 29 января 2019, 16:12
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Вспомнить беззаботное время и снова окунуться в детство? Уже в эту субботу День встречи выпускников. «Сильные новости» расспросили гомельчан, какие воспоминания у них связаны со школой.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24659)

Метки: Общество (33149), Главное (6742), Видео (1066)

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