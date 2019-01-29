Стало известно, что будет в проданном за 250 тысяч рублей кинотеатре «Юбилейный»

  • 29 января 2019, 16:19
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Стала известна судьба проданного гомельского кинотеатра «Юбилейный». На трех тысячах кв. м вскоре разместится семейный спортивно-развлекательный центр. Об этом TUT.BY сообщил новый собственник объекта.

— Пока мы изучаем спрос, что больше интересно гомельчанам, ведь повторяться не хочется, но ясно одно, что это будет место, где можно отдохнуть активно и всей семьей, — рассказали в ООО «Элфента-спорт».

Планируется, что в парке активности будет несколько зон, среди которых фудкорт, фитнес-зал. Кинотеатр, кстати, решено сохранить. Из активных развлечений — первый в стране сухой аквапарк, веревочные городки, лабиринты, лазертаг и многое другое как для взрослых, так и для детей.

Открытие запланировано на конец года.

Напомним, кинотеатр «Юбилейный» в Гомеле, который долгое время не могли продать, под самый Новый год неожиданно ушел с молотка. Причем за цену, в 1,7 тысячи раз превышающую начальную — за 250,2 тысячи рублей.




TUT.BY
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