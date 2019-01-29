В Новобелице в собственном доме сгорел 40-летний гомельчанин — фото, видео

Вчера днем в Новобелице загорелся деревянный дом. В это время внутри находился 40-летний хозяин, который так и не успел выбраться из горящего дома.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли хозяина в комнате на кровати без сознания. Мужчину тут же госпитализировали, однако спасти его так и не удалось — он скончался в больнице.

Проводится проверка. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе МЧС.















