В Новобелице в собственном доме сгорел 40-летний гомельчанин — фото, видео

  • 29 января 2019, 15:59
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Вчера днем в Новобелице загорелся деревянный дом. В это время внутри находился 40-летний хозяин, который так и не успел выбраться из горящего дома.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли хозяина в комнате на кровати без сознания. Мужчину тут же госпитализировали, однако спасти его так и не удалось — он скончался в больнице.

Проводится проверка. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе МЧС.








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