В Новобелице в собственном доме сгорел 40-летний гомельчанин — фото, видео
- 29 января 2019, 15:59
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Места: Гомель (24659)
Метки: Происшествия (13841)
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