VOKA обменяет самый старый в Беларуси телевизор на 4K рублей

В конце января видеосервис VOKA запустил самую большую в стране синематеку в ультравысоком разрешении Ultra High-Definition (4K). Больше 150 фильмов станут доступны подписчикам, чьи телевизоры поддерживают 4K. Всем, кто также хотел бы присоединиться к новой эпохе, белорусский видеосервис вместе с партнером БелВТИ предлагает... выгодно попрощаться со старой. Для этого он разыскивает самый старый телевизор и обещает его владельцу вознаграждение в размере 4 000 рублей и годовую подписку на самую крупную коллекцию фильмов в 4K.

«Буквально за несколько лет технология 4K из дорогой новинки превратилась в необходимый каждому киноману формат. Фильмы в этом разрешении в четыре раза четче, ярче и глубже, чем в Full HD, а просмотр дарит такие же ощущения, как премьерные показы в кинотеатрах. Мы рады, что пользователи VOKA первыми получат доступ к самой большой в Беларуси синематеке в 4K. Сейчас в ней 155 фильмов разных лет и жанров, и каждый месяц их количество будет расти. Для того, чтобы укрепить в головах белорусов связь между 4K и переходом в новую эпоху, мы запустили совместную акцию с БелВТИ, вознаграждение в которой составляет 4K, т.е. 4 000 рублей», — рассказывает заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту velcom Антон Бладик.

Фильмы в ультравысоком разрешении станут доступны подписчикам пакетов MEGOGO и VOKA ТВ и MEGOGO с 28 января. Смотреть их можно через SMART TV на телевизорах с поддержкой 4K/UHD. Остальным же предлагают испытать удачу и обменять свой старый телевизор на вознаграждение, позволяющее приобрести необходимую технику и смотреть в любое время фильмы в 4K. Для этого нужно:

с 28 января по 10 февраля принести старый телевизор в любой пункт приема и переработки электрического оборудования БелВТИ;

заполнить акт передачи, где указать ФИО, дату, год выпуска или модель телевизора, а также контактные данные для обратной связи;

дождаться подтверждения, что из всех старых телевизоров именно ваш окажется самым большим раритетом, — это станет известно 13 февраля. Его выберут экспертным комитетом VOKA и БелВТИ.

Важное требование: любые телевизоры принимаются только в неразобранном состоянии, все детали должны быть на месте, а экран — без трещин (ссылка на правила).

Все участники, которые избавятся от устаревших устройств в указанные сроки, получат подписку на месяц на синематеку в 4К, а также доступ к коллекции из 9 000 фильмов и сериалов.

Сдать «бабушкин» телевизор, получить гарантированные бонусы и претендовать на 4К рублей можно в пунктах приема БелВТИ в Минске и областных центрах по адресам:

Минск: ул. Славинского, 1

Брест: ул. Светлая, 1

Витебск: ул. Бешенковичское шоссе, 12

Гродно: ул. Суворова, 166

Гомель: ул. Барыкина, 299

Могилев: ул. Королева, 6

Справочно: Технология 4K позволяет смотреть фильмы и сериалы в разрешении 4096 × 3072. Сейчас этот формат доступен для просмотра практически на всех новых телевизорах, а иногда применяется и для демонстрации фильмов в небольших кинотеатрах. Самая большая в Беларуси 4K-коллекция появилась в видеосервисе VOKA в конце января. В ней можно найти уже ставшие классикой «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо или «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон, лауреатов премии «Оскар» «Мой парень — псих» и «Афера по-американски», культовый арт-хаус Дэвида Линча «Голова-ластик», комедии, фэнтези, сериалы и концерты.