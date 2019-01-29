Без приказов и оплаты. Водители предприятия в Гомеле работали в выходные. Как удалось выбить компенсацию?

«Должен ли оплачиваться труд в выходной день?» С таким вопросом в Гомельскую областную организацию профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий обратились водители одного из районных предприятий жилищно-коммунальной отрасли.

Они рассказали, что наниматель систематически привлекает их к работе в выходные дни, но при этом «забывает» про оплату. А трудиться непросто: приходится убирать снег в снегопад, вывозить мусор в гололед, каждый такой выезд требует от работника сосредоточенности и дополнительных физических усилий, пишет 1prof.by.

В областной организации профсоюза приняли решение выехать на предприятие и разобраться в ситуации.

— Привлечение к работе в выходной день согласно статье 145 Трудового кодекса должно быть оформлено приказом (распоряжением) нанимателя, но в результате мониторинга установлено, что на предприятии вообще не издавались приказы о привлечении водителей к работе в выходные, — комментирует главный правовой инспектор труда Гомельского обкома профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Вадим Жаворонок.

В табелях учета рабочего времени также отсутствовали соответствующие отметки, в расчетных листках не было сведений о начислении и выплате заработной платы за труд в выходные дни.

Правовой инспектор труда посетил автотранспортный участок, где изучил путевые листы, которые обязаны содержать полные сведения о времени выезда на линию, возвращения с нее и маршруте движения каждого автомобиля.

Оказалось, водители действительно систематически работали в свои выходные. Вадим Жаворонок встретился с работниками жилищно-коммунального предприятия и проинформировал их о нарушениях со стороны нанимателя. Руководству организации были направлены рекомендации о незамедлительном устранении этих нарушений: профсоюзы потребовали оформить должным образом приказы о привлечении водителей к работе в выходные дни и произвести оплату.

На сегодняшний день ситуация исправлена: за труд в выходные дни 77 работникам выплачено в общей сложности более 5,5 тыс. рублей (только индексация составила более 530 руб.).